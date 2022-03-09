Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı

09.03.2022 09:29
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hizmete sunduğu Kadın Danışma Merkezi'nin açılış lansmanını gerçekleştirdi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hizmete sunduğu Kadın Danışma Merkezi'nin açılış lansmanını gerçekleştirdi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde yapılan programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın Danışma Merkezi'nin kentte kazandırılmasının önemine değindi.

Toplumun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biz kadınlarımızı toplumun her alanında var edemezsek çağdaş bir toplum olmamız, toplumsal barışı sağlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla kadınların kendi fıtratına uygun şekilde bütün sosyal hayatta yerini alması gerekiyor. Çalışan kadın evine, eşine, çocuğuna zaman ayıramaz düşüncesini yıkmamız lazım. Çağdaş dünya bunu başarmış bizim de bunu başarmamız gerekiyor."

Her kadının farkında olarak ya da olmayarak kendi yaşam şekli ile çevresine mesaj verdiğini ifade eden Bilmez, "Bu yüzden her kadın kendi değerinin farkında olmalı. Tiyatro salonlarında, kütüphanelerde, fabrikalarda, en az erkekler kadar yer almaları gerekiyor. Bu anlamda bölgemizde yer alan bütün iş kadınlarımıza sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Hepimizin sabırla çalışması lazım. Bu anlamda birliği, beraberliği, huzuru yönetmek için kadınlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da "Şu bir gerçek ki hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalışmamıştır. Yoklukta, zorlukta, savaşlarda her zaman ön planda, her zaman ülkemizin temel aktörü olmuşlardır. Doğumdan ölüme kadar her alanda varlıklarıyla bizi biz yapan mevcudiyetimizin ve temel değerlerimizin mimarıdır kadınlar. Sabırlıdırlar, sıcakkanlıdırlar, şefkatlidirler, koruyucudurlar, bağışlayandırlar. Bazen annedir, bazen abla, bazen bir eş, bazen de bir evlattır. Ülkelerin her koşulunda en fazla etkilenendir kadın. Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Kadınlar insandırlar, bizler insanoğlu' Başta şehit anneleri olmak üzere bu ülkeyi ve bu dünyayı fedakarlıklarıyla, emekleriyle, akıllarıyla, şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı program, kadın katılımcılara hediyelerin verilmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.

Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı
Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı

YORUMLAR
500
Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği Erciş'te 'Kadınlar Günü' etkinliği Van'da kadınlar günü etkinliği Van'da kadınlar günü etkinliği

Kadınlar Günü, İpekyolu, Mart, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:04 Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin son bölümünde neler oldu? Azra gerçekleri öğrenebildi mi?
10:03 Chelsea, kime satılacak? Bitlisli aşiret ağasının rakipleri zorlu çıktı
10:01 Yer Meksika! Gizli mezardan 11 ceset çıktı
09:59 Semboller savaşı! Rusların 'Z' sembolüne karşı Ukraynalıların Nazilere mal olan 'kara güneş'i!
09:54 Destan son bölümüyle dün akşam yayınlandı! Alpagu Han ve Batuga arasında sinir savaşı yaşandı!
09:54 Bakan Derya Yanık duyurdu! Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
09:48 ABD'li yayıncının "FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü" iddiası sosyal medyayı karıştırdı! Paylaşım hemen silindi
09:39 Baba dizisi son bölümde neler oldu? Kadir ve Emin arasında yaşanan çekişme devam ediyor
09:29 Böyle vicdansızlık görülmedi! Köprüden atladı, 5 araç üzerinden geçti
09:28 Son Dakika! İstanbul'da önlemler artıyor! Beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle yarın toplam 205 sefer iptal edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 10:17:33. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement