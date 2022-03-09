Van'da Kadın Danışma Merkezinin açılış lansmanı yapıldı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hizmete sunduğu Kadın Danışma Merkezi'nin açılış lansmanını gerçekleştirdi.

İpekyolu ilçesindeki bir otelde yapılan programda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Kadın Danışma Merkezi'nin kentte kazandırılmasının önemine değindi.

Toplumun yüzde 50'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biz kadınlarımızı toplumun her alanında var edemezsek çağdaş bir toplum olmamız, toplumsal barışı sağlamamız mümkün değildir. Dolayısıyla kadınların kendi fıtratına uygun şekilde bütün sosyal hayatta yerini alması gerekiyor. Çalışan kadın evine, eşine, çocuğuna zaman ayıramaz düşüncesini yıkmamız lazım. Çağdaş dünya bunu başarmış bizim de bunu başarmamız gerekiyor."

Her kadının farkında olarak ya da olmayarak kendi yaşam şekli ile çevresine mesaj verdiğini ifade eden Bilmez, "Bu yüzden her kadın kendi değerinin farkında olmalı. Tiyatro salonlarında, kütüphanelerde, fabrikalarda, en az erkekler kadar yer almaları gerekiyor. Bu anlamda bölgemizde yer alan bütün iş kadınlarımıza sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Hepimizin sabırla çalışması lazım. Bu anlamda birliği, beraberliği, huzuru yönetmek için kadınlarımıza çok büyük görevler düşmektedir. Hepinizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın da "Şu bir gerçek ki hiçbir milletin kadını, milletini kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadınından daha fazla çalışmamıştır. Yoklukta, zorlukta, savaşlarda her zaman ön planda, her zaman ülkemizin temel aktörü olmuşlardır. Doğumdan ölüme kadar her alanda varlıklarıyla bizi biz yapan mevcudiyetimizin ve temel değerlerimizin mimarıdır kadınlar. Sabırlıdırlar, sıcakkanlıdırlar, şefkatlidirler, koruyucudurlar, bağışlayandırlar. Bazen annedir, bazen abla, bazen bir eş, bazen de bir evlattır. Ülkelerin her koşulunda en fazla etkilenendir kadın. Ünlü Halk Ozanı Neşet Ertaş'ın da dediği gibi 'Kadınlar insandırlar, bizler insanoğlu' Başta şehit anneleri olmak üzere bu ülkeyi ve bu dünyayı fedakarlıklarıyla, emekleriyle, akıllarıyla, şefkatleriyle güzelleştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Merkezin tanıtımının yer aldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı program, kadın katılımcılara hediyelerin verilmesi ve müzik dinletisiyle sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve davetliler katıldı.