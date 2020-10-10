Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti - Son Dakika

Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti

10.10.2020 11:55

İpek böcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı Hatay'da 3 kadın girişimci, kurdukları firmayla ipek maske üretimine başladı.

İpek böcekçiliğinin yaygın olarak yapıldığı Hatay'da 3 kadın girişimci, kurdukları firmayla ipek maske üretimine başladı.

Hataylı girişimciler Nazan Savaş, Suzanna Tenekecioğlu ve Esra Ünver Ağca, Hatay ipeğini daha fazla tanıtmak için Hatay Teknopark bünyesinde "Sericum-Antakya" adıyla firma kurarak ipekten maske üretmeye başladı.

Kadın girişimciler, atölyelerinde sipariş üzerine ürettikleri farklı renklerde ve tasarımlarda maskelerle, hem Hatay ipeğini tanıtıyor hem de e-ticaret üzerinden satış yapıyor.

Firmanın kurucu ortaklarından aynı zamanda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazan Savaş, AA muhabirine, Hatay ipeğini tanıtmak üzere çıktıları yolda Hatay Teknopark'ın da desteğiyle ipek maske üretimine başladıklarını anlattı.

Bu alanda Ar-Ge çalışmaları yürüttüklerini aktaran Savaş, şöyle devam etti:

"Amacımız daha çok Hatay'ın ipeğinin gün yüzüne çıkarılması, bir marka değeri kazanması ve Ar-Ge çalışmalarının yapılandırılmasıydı. Bu sırada ipek maske tasarlamayı düşündük. Daha sonra bilimsel yayın araştırmasına girdim ve literatür taramaya başladım. Çok yeni bir yayınla karşılaştım, orada ipek kumaşın hidrofobik özelliğini okudum. Şöyle ki ipek, su korkak bir kumaş, nemlendirmiyor, dolayısıyla damlacık ve aerosol geçirmeye yani havada asılı kalan virüs veya bakterileri taşıyan partiküllerin geçirgenliğine karşı son derece dirençli bir kumaş. Bu çerçevede de maske olabilir, neden olmasın? diyerek yola çıktık."

İpek maskenin defalarca yıkanmasına rağmen özelliğini yitirmediğini kaydeden Savaş, bu ürünün aynı zamanda rahat nefes aldırdığını ve alerji yapmadığını söyledi.

Gelinlere özel tasarım

Firma ortaklarından Suzanna Tenekecioğlu ise tasarımların renkli, güpürlü veya dantelli olmak üzere çeşitlendirildiğini aktardı.

Bu çeşitliliğin de talepte yoğunluk sağladığını ifade eden Tenekecioğlu, "İpek maskeye baya bir talep oldu, bu da bizi mutlu ediyor. Kullanıldıkça daha çok tercih ediliyor. Renkli maskelerimizle insanlar daha şık, hoş olsun istedik. Ürünlerimizi dantel veya güpürle de geliştirdik, onlar da özel günlere uygun olsun istedik, özellikle gelinler ve iyi günlerde takmak isteyenler tarafından tercih ediliyor." dedi.

İpek maskenin yaz-kış kullanılabilir olduğunu ifade eden Tenekecioğlu, sipariş aldıkları renkli maskelerin tanesini 120, özel günlere uygun hazırlanan güpürlü veya dantelli ipek maskelerin ise tanesini 180 liradan pazarladıklarını sözlerine ekledi.

Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti
Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti
Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti
Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti

Antakya, Savaş, Kadın, Hatay, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

ABD'nin en prestijli dergisinden dikkat çeken ifadeler: Türkiye'nin düşmanları zor günler yaşayacak Halil İbrahim Dervişoğlu, Marcao'nun kendisine tokat attığı iddialarını yalanladı Nikola Kalinic, Beşiktaş'a transfer olmak için Iphone bile istemiş Kılıçdaroğlu, "Erdoğan para için eğiliyor" sözlerine açıklık getirdi: Öyle bir ruh hali var Doktorlar dizisinin oyuncuları Yasemin Özilhan ve Yağmur Atacan, yıllar sonra buluştu İspanya'daki Survivor'a damga vuran Ivana Icardi, sevgilisiyle öpüşürken çekilen fotoğrafını paylaştı Swinger partisine katılan su tesisatçısı, kendisini diş hekimi olarak tanıtıp çiftleri dolandırmış CNN Türk muhabiri Duygu Kaya koronavirüse yakalandı
Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi Korona tedavisi gören Trump, canlı yayında öksürük krizine girdi         
12:34
Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler Ermenistan rahat durmuyor! Ateşkese rağmen roketli saldırı gerçekleştirdiler         
12:21
Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı Dolu yağışları nedeniyle araç brandası satışları patladı         
11:50
Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak Yargıtay'dan emsal karar: Öğretmene 'Terbiyesiz' diyen veli hapis cezasıyla yargılanacak         
11:27
İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti İstanbul'un göbeğinde meydan kavgası: 4 kişi yaralandı, kasadaki 20 bin lira gitti         
11:03
Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok Sahada kazanan Azerbaycan masada mı kaybetti? Ateşkes metninde Türkiye yok         
10:37
Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü Ankara'da iki tren çarpıştı: 2 ölü         
10:21
Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar Senetlerde yazı mı rakam mı geçerli? Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren karar         
10:11
Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı Türkiye'de de top koşturan ünlü futbolcu, Azerbaycan ordusuna katıldı         
09:16
Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor Tanesi 600 dolara ithal edilen akıllı omurga vidaları şimdi 1.000 dolara ihraç ediliyor         
08:43
Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu Mücadeleleri ile SGK'yı dize getiren baba-kız, kanser hastalarına umut oldu         
08:33
Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı Zümrüdüanka dizisinin oyuncusu Hatice Aslan'dan cesur pozlar! Genç kızlara taş çıkarttı         
22:38
Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek         
21:19
Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı Moskova'da görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı: Dünya Dağlık Karabağ'ı tanımalı         
20:19
Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü         
20:06
Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu Kara para akladığı gerekçesiyle SBK Holding ve Sezgin Baran Korkmaz'ın mal varlıklarına el konuldu         
19:22
İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı         
17:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2020 13:19:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kadın girişimciler Hatay ipeğinden maske üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei