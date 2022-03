KADIN GİRİŞİMCİLER İŞ DÜNYASI BULUŞMASI'NIN 2'NCİSİNE KATILDI - Son Dakika

? Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi Projesi (ENHANCER) kapsamında ikincisi düzenlenen İş Dünyası Buluşmaları'na katılan Hepsiburada'nın desteklediği 5 kadın girişimci stant açarak markalarını tanıttı. Kadın girişimcilere desteklerini vurgulayan Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, 'Böyle bir etkinliğin parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 30 binden fazla girişimci kadını ve 110'dan fazla da kadın kooperatifini destekliyoruz. Hepsi Türkiye'den programı ile kırsaldaki üreticimizin de yanındayız. Yöresel ürünlerin kalite, geleneksellik, yöresel nitelik açısından ön plana çıkmasını sağlıyoruz' dedi.

Avrupa Birliği'nin finanse ettiği Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER Projesi kapsamında İş Dünyası Buluşması'nın 2'ncisi İstanbul'da bir otelde gerçekleştirildi.

Türk vatandaşlarının ve geçici koruma altındaki Suriyeli girişimcilerin beceriler kazanmalarını ve iş bağlantılarını güçlendirmeyi amaçlayan projenin etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, ICMPD Göç ve İş Birliği Direktörü Martijn Pluim, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi'nin (ICMPD) ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Bölge Koordinatörü Tamer Kılıç, ulusal ve uluslararası şirketlerin yöneticileri, büyük alıcılar ve yatırımcılar katıldı.

Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş ve destekledikleri 5 kadın girişimci de programın yapıldığı salonun girişine stant açtı. Yoğun ilgi gören stantlardaki girişimciler katılımcılara kendi hikayelerini anlatarak markalarına yönelik bilgi verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Avrupa Birliği Delegasyon Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, ICMPD Göç ve İş Birliği Direktörü Martijn Pluim de stantları ziyaret ederek girişimcilerle bir araya geldi, kendilerinden bilgi aldı.

30 BİNDEN FAZLA GİRİŞİMCİ KADINI, 110'DAN FAZLA KADIN KOOPERATİFİNİ DESTEKLİYORUZ

Hepsiburada olarak böyle bir etkinliğin parçası olmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyleyen Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Koordinatörü Duygu Aktaş, 'Girişimci Kadınlar Teknoloji Gücü programımızla girişimcilik ekosisteminde e-ticarette destek veren ilk platformuz. Bugün 2017 yılı mayıs ayında başlattığımız projemizle 30 binden fazla girişimci kadını ve 110'dan fazla kadın kooperatifini destekliyoruz. Aynı zamanda burada olmamızın başka bir anlamı daha var. Pandemi boyunca yapmış olduğumuz iki uluslararası paydaşlı projemiz de özellikle mültecileri içeren kadın kooperatiflerini destekliyor. 2 farklı projeyle aldığımız ödüller de bu ekosistemdeki verdiğimiz desteklerin ne kadar anlamlı olduğunu gösteriyor' dedi.

KIRSALDAKİ ÜRETİCİLERE DESTEK VERİLİYOR

Yöresel kalkınmaya dikkat çeken Aktaş, 'Özellikle kırsal alanda mültecilerin de dahil olduğu kadın kooperatiflerinin dijital pazarda yer edinmesini aynı zamanda satışlarıyla aracısız tüm Türkiye'ye ulaşmasını oldukça önemsiyoruz. 2021 yılının temmuz ayında başlatmış olduğumuz HepsiTürkiye'den programı ile yöresel ürünlerin kalite, geleneksellik, yöresel nitelik açısından ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Dijital pazarlama ve satış faaliyetleri yaparak üreticilere ve işletmelere destek oluyoruz. Üreticimizin ve esnafımızın ürünlerini 81 ile satmalarını sağlıyoruz. Burada üreticilere fotoğraf desteği, e-ticaret eğitimi veriyoruz. Böylece yöresel kalkınmayı da destekliyoruz. Şu anda Türkiye'de işlerini kurmakta olan Suriyeli mültecileri hem de Türk girişimcileri de desteklediğimiz iki geniş programla yöresel ve ülkesel kalkınmanın yanında olduğumuzu da vurgulamak isterim' diye konuştu.

GİRİŞİMCİ KADINLAR MARKALARINI ANLATTI

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Leyla Türker Şener, 7 yıl önce kurumsal firmaların ihracat değerlerini artırmak için sanal showroomlarını yaptıkları 'TETFİT' şirketini kurduklarını söyledi. Şirketinin ve kendi girişimcilik hikayesini anlatan Doç. Dr. Şener, 'Hastaneler, üniversiteler için sanal ameliyathaneler, deney laboratuvarları, hastalarımız için sanal spor merkezleri (ki bu spor merkezlerini futbolcular da kullanıyor) sunuyoruz. Şirketlere ürünlerini sanal ortamda, tüm modelleri, renkleri ve çeşitleriyle sergileme fırsatı sunuyoruz. 7 yıllık bir şirketiz, tüm sektörlere hizmet verebiliyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle ocak ayında Hepsiburada ile Amerika'da bir fuara katıldık, orada standımızı açtık. ABD'de üç ayrı partnerimiz var. Şimdi ise Londra başta olmak üzere Avrupa'da partnerlerimiz oluşmaya başladı, hızla büyüyoruz' dedi.

'ASLA PES ETME, HAYAL ET GERÇEK OLSUN'

Doç. Dr. Şener, 'Hem üniversitede hocalık yapıyorum hem de şirketimin çalışmalarını yürütüyorum. Sorunlarla her zaman karşılaşıyoruz, problemler her yerde var. Asla pes etme, hayal et, gerçek olsun diyorum. Ümitlerinin, hayallerinin arkasından gitmek için her gün bir adım üzerine koymalarını tavsiye ediyorum' diye konuştu.

BAYLAM: ÜRÜNLERDE ŞEKER YOK

Doğal katkı maddesi kullanmadan meyvelerden özler yaptıklarını ve 1 yıllık bir firma oldukları halde hızla büyüdüklerini söyleyen Yesseed kurucusu İpek Baylam da 'Çocukların dışarıda çok fazla yiyip içecekleri ürünlerin olmadığını fark ettim ve bebeklikten itibaren onların tüketebileceği ürünler yapmak istedim. Meyveleri nasıl pekmez yapmadan, kaynatmadan, şeker katmadan işleyeceğimizi araştırmaya başladım. Sonuç olarak şu anda olduğu gibi kayısı, karadut, kara üzüm gibi meyvelerden özler yapmaya başladım. Yaptığımız özlerin içerisinde hiçbir şekilde şeker bulunmuyor. Kaynatmıyoruz ve besin değerlerini kaybetmiyorlar. Hepsiburada bize çok destek verip yanımızda oldu. Bilinmemiz, tanınmamız anlamında da çok desteklerini gördük. 1 yıllık bir firmayız ama çok yol kat ettik. Zaten doğal ürünlere yönelik bir arayış başladı. Bence bu işi gerçekten doğal olarak yapan firma bulmak önemli. Böyle ürünleri almak isteyenlerin araştırıp almalarını öneririm.' ifadelerini kullandı.

NAYİR: İHRAMLARA GİZLİ CÜZDAN TASARLADIM

Daha çok ihtiyaca yönelik inovatif ürünler tasarladığını aktaran Essin markasının kurucusu Esin Öney Nayir ise 'Özellikle çocuklarımızın rahatlıkla kullanabileceği monta eklenebilen sırt çantaları tasarlıyorum. Doğa yürüyüşlerinde kullanılabilecek çantalı montlar, giysiler üretiyorum. 2018 yılında Fikir ve Buluş Fuarı'nda bronz madalya kazandığım ihram tasarımım var. Hacı adaylarının ibadetleri esnasında kullanabilecekleri iki parça havludan oluşan ihramlara gizli cüzdan tasarladım. Dünyada ilk olacak belki de,patent başvurusu da yapıldı. Cüzdan giysiye entegre ediliyor, çıt çıtla monte ediyoruz. Dikiş içermiyor ve su geçirmez özelliği bulunuyor' dedi.