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Kadın Matematikçiler Balıkesir'de buluştu

11 dakika önce

Türk Kadın Matematikçiler Derneği'nin 2012'den bu yana her yıl düzenli olarak organize ettiği Kadın ve Bilim etkinliklerinin 6'ncısı Balıkesir'de gerçekleştirildi.

Kadın Matematikçiler Balıkesir'de buluştu, System.String[]

Türk Kadın Matematikçiler Derneği'nin 2012'den bu yana her yıl düzenli olarak organize ettiği Kadın ve Bilim etkinliklerinin 6'ncısı Balıkesir'de gerçekleştirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nün organizasyonunda, Türk Kadın Matematikçiler Derneği öncülüğünde, Balıkesir Üniversitesi ve Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) işbirliği ile düzenlenen etkinlikte kadın araştırmacılar bir araya gelip fikir, tecrübe ve sorunlarını paylaştı. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında kadınların yerinin konuşulduğu etkinlikte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın daire başkanları da yer aldı. Prof. Dr. Ayşe Soysal, Prof. Dr. Müge Kanuni Er, Prof. Dr. Ömür Yaşar Saatçioğlu, Prof. Dr. Yeter Şahiner, Prof. Dr. Hülya Gür, Doç. Dr. Fatma Aslan Tutak, Doç. Dr. Nurcan Tunçbağ, Doç. Dr. Elif Dalyan, Dr. Özge Aslan birbirinden önemli paylaşımlar yaptığı toplantının sonunda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Meydan ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın daire başkanları, konuklara katılım belgesi ve paketlerini takdim etti. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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