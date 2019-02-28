Son Dakika Haberleri: Kadın Muhtar, Otomobilinde Başından Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

Kadın Muhtar, Otomobilinde Başından Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu

38 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

Kadın Muhtar, Otomobilinde Başından Vurulmuş Olarak Ölü Bulundu, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Muhtarı Nuray Günaçar'ın (41), otomobilinde tabancayla başından vurulmuş cesedi bulundu.

Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi'nin muhtarı ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde yeniden muhtar adayı olan evli ve 2 çocuk annesi Nuray Günaçar, dün saat 17.30 sıralarında Edremit-Kızılkeçili yolunda, park halindeki otomobilinde yoldan geçen bir sürücü tarafından başından vurulmuş olarak bulundu. Sürücünün ihbarı üzerine, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Günaçar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Günaçar'ın yanında kendisine ait tabanca da bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nuran Günaçar'ın cenazesi, otopsi için  Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Çevresinde sosyal ve neşeli biri olarak tanınan Günaçar'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımında, bazı kişiler tarafından hakkında çıkarılan dedikodulara itibar edilmemesi gerektiğini yazdığı görüldü. 

Nuray Günaçar'ı bulan sürücünün ifadesine başvuruldu. İntihar etmiş olabileceği üzerinde durulan Nuray Günaçar'ın ölümüyle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:28 Kaynak: DHA

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