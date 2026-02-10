İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat - Son Dakika
İyilik yapan esnaf aldığı karşılığa isyan etti! Kadın turistin son hareketine dikkat

10.02.2026 10:59
Beyoğlu'nda yolda yürüyen bir kadın turistin çantasından düşüp yere saçılan paraları esnaf toplayarak yardım etmek istedi. Yerden topladıkları yaklaşık 10 bin TL'yi kadına teslim eden esnaf aldığı karşılığa isyan etti. Esnaf, "Paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim'de dün saat 23.15 sıralarında ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sokakta yürüyen ve turist olduğu öğrenilen kadının çantasından paralar yere düştü. Rüzgarın da etkisiyle etrafa saçılan paraları gören esnaf toplamaya başladı.

ESNAF PARASINI TESLİM ETTİ, KADIN SAÇINI TARAYIP GİTTİ

Uyarı üzerine geri dönen kadın, esnafın yardımıyla yaklaşık 10 bin lirasını teslim aldı. Son olarak esnaftan yere düşen tarağını da alan kadın, saçını tarayarak uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"TARAĞINI DA BİZDEN ALDI"

Olayla ilgili konuşan iş yeri çalışanı Murat Can, "Akşam saat 23.00 sıralarında biz mekanda çalışıyorduk, kapıda duruyorduk. O sırada yabancı uyruklu bir kadın yoldan geçerken çantasından paralar etrafa saçıldı. Biz de esnaf olarak paraları toplayıp kendisine verdik. Kadın bize bir teşekkür bile etmedi. En son tarağını da bizden aldı. Sonra saçını tarayıp gitti" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, Beyoğlu, Ekonomi, turist, Güncel, İyilik, You, Son Dakika

  • erkan zengin erkan zengin:
    Vay kltk vay 0 0 Yanıtla
