Kadına yönelik şiddete karşı önlemler arttı - Son Dakika

ESKİŞEHİR (İHA) – Dünya Kadın Hakları Günü sebebiyle kadınlara sahip oldukları yasal haklarını dile getiren Avukat Merve Şahin, ülke genelinde kadına yönelik şiddete karşı önlemlerin arttığını ifade etti.

Kadınların, haklarını ve şiddet durumunda başvuracağı kuruluşları bilmesi hayati önem arz ediyor. Eskişehir'de görev yapan Avukat Merve Şahin, şiddet ve hak ihlalinin önüne geçilmesinde kadın haklarının bilinmesinin önemine vurgu yaptı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısı ile kadın hakları üzerine konuşan Şahin, maruz kalınabilecek şiddet ve taciz gibi suçlarda yapmaları gerekenleri hatırlattı. Kadınların, yeni düzenlemelerle daha kolay bir şekilde yardım alabileceklerini ve kurumların arkalarında olduğunun altını çizen Şahin, pandemi dönmemin de şiddet olaylarının arttığını ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hayata geçirildiğinden bahsetti.

"Yeni önlemler hayata geçirildi"

Son dönemde kadına yapılan şiddete karşı yetkililer tarafından da gerekli önlemler aldığı ifade edildi. Avukat Şahin bu konuda, "2020 yılında olmamıza rağmen İnsan Hakları çatısı altında tartışmak varken, özellikle neden Kadın Haklarını vurguluyoruz? Bunu biraz da toplumsal cinsiyet eşitsizliğine indirgememiz gerekiyor. Çünkü kadınlar yaşadığımız bu süreçte kültürel ve siyasi açıdan hep dezavantajlı grup görüldü. Son dönemde daha hızlı gelişmeler yaşandı. Mesela; Alo 183 hattı oluşturuldu, kadınlar burayı 7/24 arayarak destek alabilirler. Aynı şekilde tüm Türkiye'de Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) kuruldu, hem gidip bireysel olarak başvuru yapabilirler, hem de gerekli hatlardan da buraya ulaşıp sosyal destek sağlayabilirler. Şiddete uğrayan ya da şiddete uğrama tehlikesi olan kadınlar gerekli hukuki yönlendirmelerden yararlanabilirler. Adli yardım bürolarına başvurabilirler. Ücretsiz avukat yardımı sağlanabildiler. Tabi gerekli şartları sağlamaları gerekiyor ya da şiddet gören, görme tehlikesi bulunan kadınlar savcılığa, kolluk kuvvetlerine başvurabilir önleme, koruma tedbirleri aldırabilirler bunun için ücret ödemelerine gerek yoktur. Son dönemde sokağa çıkma yasakları oldu. İçişleri Bakanlığının bununla ilgili mobil uygulaması var. Kadın Acil Destek Hattı (KADES) olarak biliniyor. Akıllı telefonlara bu uygulamayı indirip konum bilgisi alınarak tek tuşla kadınlar acil bir durumla destek alabilirler" diye anlattı.

"Engellemek tek yol değil"

Sosyal medyadan yapılan takip ve tacizler hakkında da konuşan Avukat Şahin, bu durumun toplum olarak küçümsendiği ve göz ardı edildiğini söyledi. Bunun çok yanlış olduğunu, gelen cinsel veya rahatsız edici mesajlar hakkında çalışmaların yapılabileceğini belirten Şahin, "Siber şiddet dediğimiz kadınların maruz kaldığı, belki de hepimize gelen, bana da geliyor tabi ki dediğimiz mesajlar veya paylaştığımız fotoğraflarımızın altına mesajlar atılabiliyor. Bunun devamında sürekli hale gelmesi durumunda ısrarlı takip kapsamına alınarak Türk Ceza Kanunu 105. maddesinde cinsel taciz suçu kapsamında değerlendirilebilir. Engelleyerek ondan kurtuldum zannediliyor ama bu konuda bir bilinç oluşturulması lazım. Bu da aslında bir suç, böyle bir durumda karşılaşıldığında mesajları saklayarak kolluk kuvvetlerine ve savcılığa başvurabilirler. Dünya Kadın Hakları vesilesiyle tüm dünya kadınlarına herhangi bir ayrımcılık cinsiyet eşitsizliği olmadan güzel bir gelecekte mutlu güzel günler bekler" diye belirtti. - ESKİŞEHİR