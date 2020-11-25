Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü - Son Dakika

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

25.11.2020 13:29
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü, System.String[]

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle program düzenledi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te AK Parti Kadın Kolları üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü nedeniyle program düzenledi.

AK Parti Gaziantep Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz, partisinin il binasında gerçekleştirdiği konuşmada, yapılan kanunlara, kadınların çığlıklarına rağmen fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, kendilerinin her şeye rağmen şiddetle mücadele çağrısından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye değil, tüm topluma yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Aileyi parçalıyor. Geriye hayatını kaybetmiş ya da travmalarla dolu kadınlar, mutsuz çocuklar ve karanlık bir gelecek bırakıyor. Şiddet uygulayan ise insanlıktan çıkıyor." dedi.

AK Partinin şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba sarf ettiğini dile getiren Yılmaz, şiddet uygulayanlara karşı yaptırımların arttığını, şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek verildiğini kaydetti.

Şanlıurfa

AK Parti Şanlıurfa Kadın Kolları Başkanı Demet Saatçi Güven, AK Kadınlar olarak şiddetle mücadele çağrılarını tüm dünyaya haykırmak için bir araya geldiklerini kaydetti.

Güven, "Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla çetin mücadelemiz dün olduğu gibi bugün de yarın da sürecektir." ifadesini kullandı.

Kadına yönelik şiddetin sadece bir kişiye yönelmiş bir tehdit olmaktan çok toplumun huzuruna kast ettiğine dikkati çeken Güven, AK Parti'nin kadın erkek milyonlarca üyesiyle 18 yıllık iktidarı boyunca kadının hayatın vazgeçilmez bir parçası olduğuna inancını defaatle kanıtladığını vurguladı.

Malatya

AK Parti Malatya Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, kadının Allah'ın yarattığı kıymetli bir varlık, nice peygamberlerin, şehitlerin annesi, nicelerinin şefkatli eşi, yol arkadaşı, evladı olduğunu belirtti.

AK Parti hükümetlerinin, bakanlıkların şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiğini, bu mücadelenin halen de devam ettiğini dile getiren Pelitoğlu, şiddet uygulayanlara karşı yaptırımların arttığını hem de şiddete maruz kalan kadınlara maddi ve manevi destek verildiğini anlattı.

Pelitoğlu, "Biz hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık, imkansızlıkların partisi olmadık. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelede yolumuza kararlılıkla devam ettiğimizi gür sesimizle haykırıyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş

AK Parti Kahramanmaraş Kadın Kolları İl Başkanı Gül Çitil Okur, partisinin il binasında yaptığı konuşmada, kadınların çığlıklarına rağmen fiziksel ve psikolojik şiddetin devam ettiğini, kendilerinin her şeye rağmen şiddetle mücadele çağrısından vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Okur, "AK Parti Kadın Kolları teşkilatı olarak bir kez daha doğru olanı, bir kez daha adaletli olanı, bir kez daha vicdanlı olanı haykırıyoruz. Şiddet bizim turuncu çizgimizdir demiştik. O çizgiyi aşanlarla mücadelemizi dün olduğu gibi bugünde, yarında sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından kadınlar, hazırladıkları dövizlerle ve turuncu kurdeleyle kadına yönelik şiddeti protesto etti.

Adıyaman

AK Parti Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Perihan Gümüş, AK Kadınlar olarak şiddetle mücadeleye verdikleri öneme işaret etti.

Gümüş, "Bugün, yılın sadece bir gününe hapsedilmiş, kalan 364 günde unutulan bir gün değildir. Maalesef bugün ve kalan her gün kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet devam ediyor. Bahaneleriyle kaim bazı cahillerin elleri, dilleri kadınların, çocukların bedenlerine, ruhlarına adeta bir balyoz gibi iniyor." ifadelerini kullandı.

Kilis

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin de dünyadaki hiçbir kazanımın bir kadının yaşam hakkından değerli olmayacağını dile getirdi.

Her zaman şiddete karşı durduklarını aktaran Öztin, kadına yapılan şiddetin cahillik olduğunu kaydetti.

Öztin, hükümet olarak şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladını elinden alıp hayattan kopardığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler, onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız... Onlar şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar. Onların da acılarının dinmesi için çalışıyoruz çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve parti üyeleri de katıldı.

Şanlıurfa, Gaziantep, AK Parti, Kadın, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü - Son Dakika


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