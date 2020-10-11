Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79 - Son Dakika

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79

11.10.2020 17:14
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79, System.String[]

Kadınlar Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 74-79 yenildi.

Kadınlar Basketbol Ligi'nin üçüncü haftasında Bellona Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 74-79 yenildi.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Kerem Baki xx, Uğur Özen xx, Ahmet Murat Arıkanlı xx

Kayseri Basketbol: Sevgi, Zeynep x 2, Melis xxx 18, Ayşegül xx 11, Cansu x, Fatma x, Harrigan xxx 14, Gemelos x, Shook x, Esra xx 10, Harris xxx 19

Galatasaray: Asena xx 12, Williams xxx 16, Simge x, Meltem x, Miray x, Cansu x 6, Sude x, Pelin x 4, Stainberga x 3, Hruscakova x 9, Alaire xxx 29

1. Periyot: 20-19 (Kayseri Basketbol lehine)

Devre: 35-43 (Galatasaray lehine)

3. Periyot: 58-66 (Galatasaray lehine) - KAYSERİ

Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79
Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79

Galatasaray, basketbol, Bellona, Kayseri, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Ligi: Bellona Kayseri Basketbol: 74 Galatasaray: 79 - Son Dakika Spor

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