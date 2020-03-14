Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti - Son Dakika Spor

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti

6 saat önce

Salon: Ahmet CömertHakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xxGalatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4Başantrenör: Efe GüvenFenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx...

Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray, derbide Fenerbahçe'yi mağlup etti, System.String[]

Salon: Ahmet Cömert


Hakemler: Orkun Yurtdaş xx, Göksun Öz xx, Umut Özgün Ergin xx


Galatasaray: Işıl Alben xx 4, Hartley xxxx 29, Meltem Yıldızhan xx 2, Tilbe Şenyürek xx 12, Stankovic xx 11, Macaulay xxx 16, Sinem xx 2, Şerife xx 4


Başantrenör: Efe Güven


Fenerbahçe: Olcay Çakır xx 4, Iagupova xxx 24, Zandalasini xx 11, Tuğçe Canıtez xx 3, Williams xxx 17, Ayşe xx 5, Gray xx 2, Stokes xx 9


Başantrenör: Victor Lapena


1. periyot: 18-18


Devre: 42-39 (Galatasaray lehine)


3. periyot: 64-58 (Galatasaray lehine)


5 faul: Hartley (Galatasaray)


Galatasaray ligde 16. galibiyetini elde ederken, lider Fenerbahçe Öznur Kablo 2. yenilgisini aldı.


Karşılaşmaya 4-0'lık seriyle başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo'ya 7-0'lık seriyle karşılık veren Galatasaray, ilk 4 dakikayı 7-4 önde geçti. İlk çeyrek 18-18'lik eşitlikle tamamlandı.


Tempolu geçen ve iki takımın da rahat sayı ürettiği ikinci çeyreğin sonunda Galatasaray, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.


Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe Öznur Kablo'nun Iagupova'yla bulduğu sayılara uzun oyuncularıyla karşılık veren Galatasaray, final periyoduna 64-58 önde girdi.


Son çeyreğe iyi başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 34. dakikada öne geçti: 67-68. Hartley'in skorer oyunuyla Galatasaray, son 2 dakikaya 76-72 üstünlükle girdi. Son 11.1 saniyeye 3 sayı farkla (80-77) önde giren Galatasaray karşısında Fenerbahçe Öznur Kablo son topta Iagupova'yla isabet bulamayınca, sarı-kırmızılılar sahadan 80-77 galibiyetle ayrıldı.


Öte yandan, karşılaşmayı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, protokol tribününden takip etti.


Galatasaray, Fenerbahçe, Göksun, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 04:06 
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