Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: M. Sait ZarifoğluHakemler: Erhan Gürsel, Hüseyin Çelik, Murat DanışanOGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 22, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 10, Mitchell 25, Ruzickova 8, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 6, Naile Çırak 4, Ladin Özel 2İzmit Belediyespor: White 10, Mosby 25, Marina Baş 16,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Erhan Gürsel, Hüseyin Çelik, Murat Danışan

OGM Ormanspor: Nilay Kartaltepe, Gardner 22, Özge Kavurmacıoğlu 8, Henry 10, Mitchell 25, Ruzickova 8, Damla Gezgin 2, Miray Şahin 6, Naile Çırak 4, Ladin Özel 2

İzmit Belediyespor: White 10, Mosby 25, Marina Baş 16, Gizem Yavuz 7, Ceyda Sinan 2, Melek Yusufoğlu 9, Emel Sığırcı, Nazlıcan Ölçek 5

1. Periyot: 19-11

Devre: 49-27

3. Periyot: 67-49

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 13. ve ilk yarının son haftasında OGM Ormanspor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 87-74 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:40 Kaynak: AA

Özge Kavurmacıoğlu, Hüseyin Çelik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Isimat-Mirin Transferini KAP'a Bildirdi Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Nihat Hatipoğlu'ndan Sosyal Medya Açıklaması: Hesabını Vereceksiniz! Liverpool'un İstediği Abdülkadir Ömür: Elimiz Kolumuz Bağlı, Kulüp Kal Der Kalırız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 17:02:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]