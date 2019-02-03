Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı Çukurova
Basketbol: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun
10, Lagupova 16, Naumenko 12, Ndour 12, Şaziye İvegün Üner, Sera Özelçi 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 9, Meltem Avcı
4, Galatasaray
: Şerife Alperi Onar 2, Işıl Alben
8, Abdi 3, Grigaluskyte 9, Macaulay 2, Eda Şahin 7, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş
11, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü
3, Jeferson 11,
1. Periyot: 28-12
Devre: 56-23
3. Periyot: 74-43
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Galatasaray'ı 87-58 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.