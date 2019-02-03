Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: Servet Tazegül Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Sedef YarıcıÇukurova Basketbol: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 10, Lagupova 16, Naumenko 12, Ndour 12, Şaziye İvegün Üner, Sera Özelçi 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 9, Meltem Avcı 4,Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Işıl...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Servet Tazegül


Hakemler: Süleyman Dağder Dağlı, Umut Özgün Ergün, Sedef Yarıcı

Çukurova Basketbol: Gökşen Fitik 13, Sevgi Uzun 10, Lagupova 16, Naumenko 12, Ndour 12, Şaziye İvegün Üner, Sera Özelçi 6, Pelin Derya Bilgiç 5, Gray 9, Meltem Avcı 4,

Galatasaray: Şerife Alperi Onar 2, Işıl Alben 8, Abdi 3, Grigaluskyte 9, Macaulay 2, Eda Şahin 7, İrem Naz Topuz 2, Sinem Ataş 11, Nazlı Bircan Gökdemir, İnci Güçlü 3, Jeferson 11,

1. Periyot: 28-12

Devre: 56-23

3. Periyot: 74-43

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Çukurova Basketbol, sahasında Galatasaray'ı 87-58 yenerek namağlup liderliğini sürdürdü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:16 Kaynak: AA

Servet Tazegül, Galatasaray, basketbol, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe'nin En Skorer Oyuncusu Yasin, Yedek Kulübesine Mahkum Oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile İstanbul'da Buluştu

ABD Başkanı Trump'tan Venezuela'ya Askeri Müdahale Açıklaması Medipol Başakşehir, Akhisarspor'u 3-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:58:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]