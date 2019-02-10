Kadınlar Basketbol Süper Ligi
1 saat önce
Salon: AntakyaHakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat ZaferHatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın 8İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4,...
Salon: Antakya
Hakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz
, Muhammed Murat
Zafer Hatay Büyükşehir Belediyespor
: Ayşegül Günay
2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal
14, Williams
31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın
8 İzmit
Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Marina
Baş 21, Nicole Hart 21, Emel Sığırcı 3, Gizem Yavuz 13, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 5
1. Periyot: 26-19
Devre: 49-32
3. Periyot: 64-50
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-72 yendi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:50 Kaynak: AA
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