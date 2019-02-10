Son Dakika Haberleri: Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

1 saat önce

Salon: AntakyaHakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat ZaferHatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın 8İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4,...

Kadınlar Basketbol Süper Ligi, System.String[]
Salon: Antakya

Hakemler: Uğur Özen, Kerem Yılmaz, Muhammed Murat Zafer

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 2, Yeliz Doğan 4, İlsu Darıcıoğlu 2, Snytsina 9, Cansu Köksal 14, Williams 31, Gizem Havare, Gizem Başaran 16, Merve Aydın 8

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 5, Ferda Yıldız 4, Marina Baş 21, Nicole Hart 21, Emel Sığırcı 3, Gizem Yavuz 13, Nazlıcan Ölçek, Ceyda Sinan 5

1. Periyot: 26-19

Devre: 49-32

3. Periyot: 64-50

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İzmit Belediyespor'u 86-72 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:50 Kaynak: AA

Cansu Köksal, Ayşegül Günay, Muhammed Murat, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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