Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi - Son Dakika Spor

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi

7 saat önce

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi, System.String[]

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu Kadınlar 2020 CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Türk takımlarından Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın yoluna devam ettiği organizasyonda, çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri, Lüksemburg'da düzenlenen kura çekimiyle belli oldu.

Şampiyonada çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak. Yarı final ilk ayağının 24-26 Mart, rövanşının 7-9 Nisan tarihlerinde gerçekleştirileceği CEV Şampiyonlar Ligi'nde, final karşılaşması ise 16 Mayıs'ta Almanya'nın başkenti Berlin'deki Max-Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak.


Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ve olası yarı final eşleşmeleri şöyle:

Fenerbahçe Opet - Igor Gorgonzola Novara (İtalya)

Dinamo Moskova (Rusya) - VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya) - Eczacıbaşı VitrA

Allianz MTV Stuttgart (Almanya) - A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Olası yarı final eşleşmeleri

Fenerbahçe Opet/Igor Gorgonzola Novara - Dinamo Moskova (Rusya)/VakıfBank

Savino Del Bene Scandicci (İtalya)/Eczacıbaşı VitrA - Allianz MTV Stuttgart (Almanya)/A. Carraro Imoco Conegliano

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, Fenerbahçe, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:32 Kaynak: AA
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