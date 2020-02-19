Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde son 8 eşleşmeleri belli oluyor

Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in de katılacağı Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final kurası yarın çekilecek.
Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda çeyrek final eşleşmeleri, yarın TSİ 15.00'te Lüksemburg'ta yapılacak kurayla belirlenecek.
Kura çekimine, Türk ekipleri Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Opet'in yanı sıra, Igor Gorgonzola Novara (İtalya), A. Carraro Imoco Conegliano (İtalya), Savino Del Bene Scandicci (İtalya), Dinamo Moskova (Rusya), Allianz MTV Stuttgart (Almanya) takımları katılacak.
Çeyrek final ilk maçları 3-5 Mart, rövanşları ise 10-12 Mart tarihlerinde oynanacak.