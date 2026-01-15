Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası Başlıyor

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, Portekiz'de yarın başlayacak Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II 2026'da Slovakya ve İsveç ile karşılaşacak.

Lousada kentinde 16-18 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek Kadınlar Avrupa Salon Hokeyi Şampiyonası II organizasyonunda milli takım, yarın TSİ 13.00'de Slovakya, TSİ 19.00'da da İsveç ile karşı karşıya gelecek.

Milli takım, organizasyonda 17 Ocak Cumartesi günü ise TSİ 14.15'te Finlandiya, TSİ 20.15'te de İtalya ile mücadele edecek.

Salon Hokeyi Kadınlar Milli Takımı, şampiyonada 18 Ocak Pazar günü TSİ 14.00'te ev sahibi Portekiz ile TSİ 17.45'te ise Hırvatistan ile maç yapacak.