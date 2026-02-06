Kadınlar ve Bilimde İşbirliği Paneli - Son Dakika
Kadınlar ve Bilimde İşbirliği Paneli

Kadınlar ve Bilimde İşbirliği Paneli
06.02.2026 18:32
Türkiye ve İngiltere, kadınların bilimdeki rolünü tartıştığı bir panel düzenledi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ile İngiltere Dışişleri Bakanlığı işbirliğinde, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" dolayısıyla ortak panel düzenlendi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ve İngiltere'nin yeni Türkiye Ticaret Elçisi Daniel Zeichner'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Panelin açılışında konuşan Büyükelçi Ertaş, yapay zekanın etkisinin herkesin hayatını bir bakıma etkilediğine dikkati çekerek, öte yandan yapay zekaya ilişkin endişelerin de giderek arttığına değindi.

Ertaş, bu bağlamda, yapay zekanın dönüşümünde kadınların dahilinin ve oynayacağı rolünün kritik olduğunun altını çizdi.

"Personelimizin yaklaşık yüzde 40'ını kadınlar oluşturmaktadır"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ekinci de uluslararası toplumun 11 Şubat'ta "Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü"nü kutlayacağını belirterek, önemli ilerlemelere rağmen, kadınların küresel ölçekte birçok bilimsel ve teknolojik alanda hala yeterince temsil edilmediğine değindi.

Bu durumun, inovasyonu sınırlandırdığı, bakış açılarını daralttığı ve elde edilen sonuçları zayıflattığının altını çizen Ekinci, "Bu açığın kapatılması, sürdürülebilir ulusal çabaların yanı sıra güçlü uluslararası işbirliğini de gerektirmektedir." dedi.

Ekinci, Türkiye'nin bu zorluğun farkında olarak, modern cumhuriyetin kuruluşundan bu yana uzun vadeli politikalar ve yatırımlarla bu alanda çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, kadınların yükseköğretime erişiminin onlarca yıl boyunca istikrarlı biçimde arttırıldığına dikkati çekti.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ekinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yarısından fazlasını kadınlar oluşturmaktadır. Akademik personelin ise yaklaşık yarısı kadındır. Eurostat'ın (Avrupa İstatistik Ofisi) 2025 verilerine göre, Türkiye'de kadın bilim insanları ve mühendislerin oranı yüzde 47,8 seviyesindedir. Bu oran, Avrupa Birliği (AB) ortalaması olan yüzde 41'in belirgin şekilde üzerindedir. Dışişleri Bakanlığı da kamu sektörü içinde kadınların temsili konusunda öncü kurumlar arasında yer almakta olup toplam personelimizin yaklaşık yüzde 40'ını kadınlar oluşturmaktadır."

İki ülke arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki işbirliği gelişmeye devam ediyor

İngiltere'nin yeni Türkiye Ticaret Elçisi milletvekili Zeichner, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ortaklığın önemine işaret ederek, birçok alanda süregelen güçlü işbirliğinin yapay zekayı da içerdiğini bildirdi.

Ticaret Elçisi, ayrıca, ülkesi ve Türkiye arasındaki bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin gelişmeye devam ettiğinin altını çizdi.

Zeichner, "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Türkiye-İngiltere işbirliğinde düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Milletvekili Zeichner, iki ülkede de teknoloji ve inovasyon alanında çok sayıda önemli pozisyonda kadınların yer almasının gurur verici olduğunu dile getirdi.

Panelde, teknoloji, inovasyon ve yapay zeka alanındaki işbirliğinin önemi ele alındı

İki oturum halinde gerçekleştirilen panelin ilk bölümünde, Türkiye ile İngiltere arasında bilim, teknoloji, inovasyon ve yapay zeka alanındaki işbirliğinin stratejik önemi ve kadınların bu alandaki rolü ele alındı.

Oturumda, iki ülkenin ortak öncelikleri, tamamlayıcı güçlü yönleri ile araştırma, yeni teknolojiler ve inovasyon alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik fırsatlar değerlendirildi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Londra Temsilcisi Ulaş Mallı'nın moderatörlüğünü üstlendiği ilk oturumda, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Türk bilim kadını Elif Karalar, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı Bilim ve Teknoloji ekibinden Robert Edwards panelist olarak yer aldı.

Türk bilim kadınları, panelde uluslararası alandaki çalışmalarına ve kadınların bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki görünürlüğünün önemine dikkati çekti.

Kadınların bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki rolünün önemine işaret edildi

Panelin ikinci oturumunda ise kadınların bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki rolü masaya yatırıldı. Özellikle teknoloji odaklı alanlarda kadınların temsili, kadın bilim insanları ve girişimcilerin uygulamalı araştırma, derin teknoloji ve girişimcilik alanlarına katkıları ele alındı.

Oturumda ayrıca, kadınların bu alanlardaki katılımını ve etkisini artırmaya yönelik politika araçları ile finansman mekanizmaları tartışıldı.

Dijital pazarlama ajansı WSI'nın Londra ve Türkiye Yönetici Ortağı Hande Ocak Basev'in moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda, Surrey Üniversitesi'nden bilim kadını Ahu Ece Hartavi, Manchester Üniversitesi'nde bilim kadını Ahu Gümrah Dumanli-Parry, Yapay Zeka ve Sorumlu AI yöneticisi Didem Ün Ateş ve İngiltere Baş Bilim Danışmanı Prof. Julia Sutcliffe konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde, Türkiye ile İngiltere arasında bilim ve teknoloji alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin önemi vurgulanırken, kadınların bilim ve inovasyon ekosistemindeki görünürlüğünün artırılmasına yönelik mesajlar öne çıktı.

Kaynak: AA

Londra Büyükelçiliği, Dışişleri Bakanlığı, İngiltere, Türkiye, Güncel, Bilim, Son Dakika

