Kadınlar yarım kalan eğitim hayallerini

Çorum'da çeşitli nedenlerle eğitim hayatını yarıda bırakan kadınlar, Hitit Üniversitesince (HİTÜ) açılan "Anne Üniversitesi" programında üniversite hayalini gerçekleştirdi.

HİTÜ'nün ikinci kez açtığı Anne Üniversitesi programına kura ile giren 29-66 yaş aralığındaki 26 anne ve adayına, alanında uzman 40 akademisyen tarafından öfke kontrolü, çocuk ve teknoloji, bağımlılıkla mücadele, kültürümüzde kadın ve aile, moda tasarım, jinekolojik kanserler, çocuk istismarları, finansal okuryazarlık, cilt sağlığı, anne baba davranış kalıpları ve iletişimi, medya okuryazarlığı, cinsel sağlık, anatomi ve mikrobiyoloji alanlarında eğitim verildi.

İki hafta süren eğitimde üniversite hayalini gerçekleştiren kadınlar, eğitimin sonunda temsili mezuniyet töreninde cübbe giyip kep attı.

HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, törende, kadınların hayalini gerçekleştirmesine vesile olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kadınlara çok çeşitli alanlarda günlük yaşamlarını kolaylaştıracak bilgileri içeren müfredat hazırladıklarını dile getiren Baykam, "Kursiyerlerimize çocuk gelişiminden mikrobiyolojiye kadar 29 farklı konu başlığında eğitim verdik. Kursiyerlerimiz, tıp fakültesi öğrencilerimizle aynı laboratuvarda eğitim gördü. Kimi kadınların da programın ardından üniversite okumaya karar verip devam etmeleri de bizim için ayrıca gurur kaynağıdır." ifadelerini kullandı.

Programa katılan kadınlardan Ferda Fırat da katılımcılara Anne Üniversitesi ile ilgili tecrübelerini paylaştı.

Geçen yıl Anne Üniversitesini tamamlayınca öğrenmenin yaşı olmadığını fark edip üniversite sınavına girdiğini ve HİTÜ Mimarlık ve Dekoratif Sanatlar Fakültesini kazandığını söyledi.

"Benim için üniversite hayaldi, gerçek oldu"

"Benim için üniversite hayaldi, gerçek oldu" diyen Fırat, "Önemli olan ilk adımı atabilmek. İlk adımı Anne Üniversitesi ile attım daha sonra hocalarımızın yönlendirmesiyle üniversiteyi kazandım ve eğitimime başladım. İki çocuk annesi olarak üniversite eğitimime devam ediyorum." dedi.

Anne Üniversitesinin ardından üniversite sınavıyla HİTÜ Moda Tasarımı Bölümünü kazanan 41 yaşındaki İlknur Balcı da Anne Üniversitesi sayesinde bir çok konuda bilgi sahibi olduğunu, ufkunun geliştiğini belirtti.

Balcı, "Anne Üniversitesi içimdeki üniversite özleminin canlanmasına vesile oldu. Hocalarımızın yönlendirmesiyle üniversite sınavına girip başarılı oldum. Şimdi kızım yaşındaki arkadaşlarımla üniversite eğitimi alıyorum. Hep hayalini kurduğum moda tasarımı bölümünde hayallerimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." diye konuştu.

Bu yıl Anne Üniversitesinin en yaşlı öğrencisi olan 66 yaşındaki Türkan Aydemir ise 10 yaşındayken babasının vefatıyla babaannesinin "kız çocuğu okumaz" demesi üzerine 56 yıl ayrı kaldığı eğitim hayatına kavuşmanın heyecanını yaşadığını vurguladı.

Törende koro halinde şarkılar söyleyen kadınlar, Anne Üniversitesi programından mezun oldu.