Son Dakika Haberleri: Kadınlardan Başkan Kurt'a anlamlı hediye
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Kadınlardan Başkan Kurt'a anlamlı hediye

1 saat önce

Odunpazarı Belediyesi Türkan Saylan Halk Merkezi atölye katılımcıları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tablo hediye etti.

Kadınlardan Başkan Kurt'a anlamlı hediye, System.String[]
Odunpazarı Belediyesi Türkan Saylan Halk Merkezi atölye katılımcıları, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a tablo hediye etti.

Vadişehir'de bulunan Türkan Saylan Halk Merkezi'nde Ev Mefruşatı Atölyesine giden atölye katılımcıları, Başkan Kazım Kurt'a Odunpazarı'nda kadınlar ve çocuklar için yaptığı çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek tablo hediye etti. Türkan Saylan Halk Merkezi'nde açılan Ev Mefruşatı Atölyesi'nde 3 yıldır eğitim gören Gülşen Atay tarafından yapılan 3 boyutlu tabloda, Başkan Kurt'un çocuklarla çekilen fotoğrafı yer alıyor.

Hediyenin kendisini çok mutu ettiğini söyleyen Başkan Kazım Kurt, Türkan Saylan Halk Merkezi atölye katılımcılarına özellikle de 3 boyutlu tabloyu yapan Gülşen Atay'a teşekkür etti. Başkan Kurt, Odunpazarı'nda kadınlar ve çocuklar için çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:09 Kaynak: İHA
Kazım Kurt, Odunpazarı, Türkan Saylan, Güncel
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