Kadınların 'Hayır' Diyemediği İki Şey: Çikolata ve Çiçek Piyasayı Hareketlendirdi

Aydın'da,14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği erken başladı.

Aydın'da,14 Şubat Sevgililer Günü hareketliliği erken başladı. Aydın'da sevgilisini 14 Şubat'ta çok özel hissettirmek isteyen pek çok kişi soluğu güne ve kişiye özel çikolata hazırlayan Tuğba Kuruyemiş'te aldı. Kadınların çikolata ve çiçeğe hayır diyemediğini belirten uzmanlar, 14 Şubat'ın aynı zamanda arası açık olan sevgililerin barışması için de fırsat günü olduğunu belirttiler.



Merkezi Aydın'da olan ve Türkiye'nin yaklaşık 80 ayrı noktasında şubesi bulunan Tuğba Kuruyemiş firması sevgililer günü dolayısıyla özel çikolata üretimi yaptı. Birçok mağazada sipariş üzerine özel yazılı ve şekilli çikolata yapan bayan ustalar, bu haftaki mesailerini hemcinslerinin daha güzel bir 14 Şubat geçirmeleri için harcadı.



"Günlerdir sevgililere özel çikolata üretiliyor"



Tarih boyunca kadınların çikolata ve çiçeğe karşı ayrı bir ilgilerinin olduğunu belirten Tuğba Kuruyemiş Mağaza Müdürü İlyas Çolak, kurum olarak 14 Şubat'a özel üretim yaptıklarını belirtti. Bu fikrin müşterilerden gelen talepler doğrultusunda ortaya çıktığını belirten Çolak, "Birçok müşterimiz sevdiği kişinin adının ve özel tarihlerin yazılı olduğu çikolata istemeye başladı. Bunun üzerine firma olarak müşterilerimizin özel taleplerini karşılamak için özel sipariş hazırlama alanları oluşturduk. Bu yıl pek çok sevgili kendilerine özel günlerini çikolata ile kutluyor. Siparişleri yetişmeye çalışıyoruz" dedi.



Çikolatanın tarihçesinin de yaklaşık 4 bin yıl öncesine Meksika'ya dayandığını belirten İlyas Çolak, "Mutluluk ve huzur verdiği inanılan aynı zamanda çok sevilerek tüketilen çikolatanın bir çok faydası da var. Uzun süre aristokrat ve soyluların yiyeceği olan çikolatanın üretimi, Hollandalı kimyager Coenraad Johannes van Houten'ın icadı kakao makinesiyle bir devrime uğruyor. 1828'de icat edilen makine kakao yağını kavrulmuş kakao tohumlarından ayırıyor ve geriye kalan çikolata kuru bir toza dönüşebiliyor. Bu toz; sıvı ve başka malzemeler ile karıştırılabiliyor, katılaştırılıp yenilebilen, kolay hazmedilen çikolata haline geliyor. Çikolata üretiminin fiyatı bu şekilde düşüyor ve bu, çikolatayı sıradan insanların da ulaşabileceği bir yiyecek haline getiriyor. 19. Yüzyılda İstanbul'da da satılmaya başlanan çikolata artık tüm dünyada yediden yetmişe herkesin severek tükettiği özel bir ürün" diyerek bu ürünü sevgililer gününde daha da özel hale getirdiklerini söyledi. - AYDIN

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