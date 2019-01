Kadıoğlu: "Suriyeliler Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu"

Yabancıların hak ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirildiği "Uyum Buluşmaları" toplantılarının altıncısı Bursa 'da gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu , "Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulmuştur" dedi.Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Bursa Valiliği iş birliğinde "Uyum Buluşmaları" toplantısı düzenlendi. Toplantıya çok sayıda Bursa'da yaşayan yabancı uyruklu kişi katıldı.Toplantıda özellikle Bursa'da yaşayan Suriyelilerin ekonomiye yaptığı katkılar belirtilirken, Bursa'da yaşayan Suriyelilerin 400 fabrika kurduğunun altı çizildi.Toplantıda konuşan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum İletişim Daire Başkanı Dr. Aydın Keskin Kadıoğlu, "Tarih boyunca kendisine sığınan herkese kapısını açan bununla yetinmeyip dünyanın her alanında yaşamakta olan her türlü zulme karşı sessiz kalmayarak vicdani sorumluluk gereği yardım elini uzatan ülkemiz 2011 yılında komşusu olan Suriye'de yaşayan insani drama da kayıtsız kalmamıştır. Bütün dünyanın görmezden geldiği bu durumda Türkiye tüm vatandaşlarıyla tek yürek olup vicdan kapısını açarak Suriye'den kaçan insanlara yuva olmuştur. Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza mücadele ettiğimiz Osmanlı İmparatorluğu döneminde aynı kültürü, dini ve tarihi paylaştığımız Suriyelilere el uzatmak insani ve dini sorumluluğumuz olduğu kadar aynı zamanda tarihsel sorumluluğumuzdur. Göç akımları neticesinde Suriye'deki iç savaştan kaynaklı ülkemize gelen ve geçici koruma altında bulunan 3 milyon 600 bin Suriyeli kendi ülkesinin ulusal korumasından faydalanmaması sebebiyle kucak açmıştır. Siyasi istikrarı ve gelişen ekonomisi sebebiyle düzenli göç içinde cazibe merkezi durumunda olan Türkiye eğitim, çalışma, iş kurma gibi saiklerle ikamet izni kalan 865 bin yabancıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bizim için bu insanlar sadece istatistiklerden ve sayılardan ibaret değildir. Her birinin farklı hikayesi ve farklı hayalleri olan Türkiye'ye yeni bir gelecek kurmak için gelmiş insanlardır. Bu kişilerin her biri bizim için kıymetlidir. Genel Müdürlüğümüz olarak biz bu kişilerin sadece kayıtlarını alıp kimlik belgelerini düzenlemenin ötesinde hizmet vermek, onların hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Genel müdürlüğümüz olarak biz yabancıların kendilerine tanınan haklardan faydalanması için aldıkları hizmetlerin kalitesini sürekli arttırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Bursa göçün iyi yönetimi açısından başta gelen örneklerinden biridir. Göç konusunda derin bir geçmişi olan Bursa'da 2 toplum uyum içerisinde kardeşçe ve karşılıklı saygıyla hayatlarını sürdürmektedirler. Ülkelerini ardında bırakarak burada yeni bir hayat kurmak için gelen misafirler, ekonomik katılımlar yaparak, hem kendilerine hem de yanlarında çalıştırdığı insanlara gelir kapısı açmakta, gelişen Türkiye ekonomisine destek olmaktadırlar. Bursa'da Suriyeliler tarafından bugüne kadar 400'ü aşkın fabrika kurulmuştur. Bir o kadar da başka yabancı vatandaşlar tarafından kurulmuştur" dedi. - BURSA