Kadir Gecesinde binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı

Kadir Gecesinde binlerce vatandaş aynı anda oruç açtıANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.

Kadir Gecesinde binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde Kumluca Belediyesi tarafından bu yıl 21. kez düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeği gerçekleştirildi.

Geleneksel Kadir Gecesi yemeğinde, cadde ve sokakları dolduran binlerce vatandaş aynı anda oruç açtı. Kumluca Belediyesi tarafından ilçenin Cumhuriyet meydanında düzenlenen geleneksel Kadir Gecesi yemeğine Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, daire amirleri, muhtarlar ve yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı.

Kadir Gecesi İftar Yemeği öncesinde Kumluca Müftülüğü'ne bağlı İmam Hatipliler tarafından ilahiler ve dualar okundu. Daha sonra Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu kısa bir konuşma yaptı. Yemeğin düzenlenmesinde emeği geçen ve yemeği dağıtımını yapan belediye personelin teşekkür eden Başkan Köleoğlu; "Bu birlikteliğimizi her zaman daima sürdürmek için çalışacağız. Biz büyük ailem derken işte masalarda oturan çocuklarımız, kadınlarımıza, gençlerimiz ve yaşlılarımızdan oluşan bu manzaradan bahsediyorduk. Bu vesile ile hepinizin kadir gecesini tebrik ediyorum" dedi. Daha sonra Kumluca Müftüsü tarafından iftar duası okundu. Akşam ezanının okunması ile birlikte binlerce vatandaş aynı anda oruçlarını açtı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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