Kadir İnanır\'ın iki yeğeni sessizliğini bozdu: Aklımızın ucundan bile geçmedi

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin okunacağı duruşmanın 17 Aralık'a ertelenmesinin ardından aileden yeni bir açıklama geldi. İnanır'ın yeğenleri Hüseyin Önder ve Cevahir Önder, miras beklentisi içinde olmadıklarını söylerken, mahkemede bulunmalarının nedeninin kendilerine ulaşan tebligat olduğunu anlattı.

Kadir İnanır'ın ardından başlayan vasiyet süreci, aileden gelen açıklamalarla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İnanır'ın ikiz yeğenleri Hüseyin Önder ile Cevahir Önder konuya ilişkin sessizliklerini bozdu. İki kardeş, dayılarıyla ilişkilerinden mahkemeye neden gittiklerine kadar merak edilen birçok konuya açıklık getirdi.

“MİRAS KONUSU BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMİYOR”

Cevahir Önder, kendileri açısından meselenin maddi bir beklentiden ibaret olmadığının altını çizdi. Kadir İnanır'ı her şeyden önce ailelerinin önemli bir büyüğü olarak gördüklerini anlatan Önder, “ Miras konusu bizi hiç ilgilendirmiyor” dedi.

Duruşmaya katılmalarının da yanlış yorumlanmaması gerektiğini belirten Önder, mahkemenin gönderdiği tebligat nedeniyle hukuki sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Ailede kimsenin miras beklentisi taşımadığını savunan Önder, vasiyetnamenin içeriğinin de henüz belli olmadığına dikkat çekti.

“AKLIMIZIN UCUNDAN BİLE GEÇMEDİ”

Cevahir Önder, kardeşi Hüseyin Önder ile yıllar boyunca Kadir İnanır'ın ardından kendilerine ne kalacağını düşünmediklerini de anlattı. Bu konuda “Aklımızın ucundan bile geçmedi” diyen Önder, bundan sonraki aşamada da hukuki sürecin gerektirdiği şekilde hareket edeceklerini belirtti.

Dayılarıyla ilişkilerinin zaman zaman iletişimin kesildiği dönemler dışında iyi olduğunu söyleyen Önder, Kadir İnanır'a her zaman saygı duyduklarını ve ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü ifade etti.

HÜSEYİN ÖNDER'DEN VASİYET AÇIKLAMASI

Hüseyin Önder ise vasiyetnamenin birden fazla kez düzenlenmesiyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Bunun hukuki bir karşılığı olabileceğine işaret eden Önder, belgelerin içeriği bilinmeden değerlendirme yapmanın doğru olmayacağını söyledi.

GÖZLER 17 ARALIK'A ÇEVRİLDİ

Kadir İnanır'ın vasiyetnamesinin açıklanması için Beykoz Adliyesi'nde görülen ilk duruşmada bazı mirasçılara tebligat ulaştırılamadığı belirlenmişti. Bu nedenle duruşma 17 Aralık'a ertelendi. Ailenin avukatı Hikmet Altunkalem, eksik tebligatların tamamlanmasının ardından vasiyetnamenin bir sonraki duruşmada okunacağını açıkladı.

Ayrıca İnanır'ın 2015'te bir, 2022'de ise iki vasiyetname düzenlediği biliniyor. Sonraki belgelerin ilk vasiyetnameyi değiştirip değiştirmediği ya da yeni hükümler getirip getirmediği ise vasiyetnameler okunduğunda netlik kazanacak.