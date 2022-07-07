Kadir Şeker hakkında avukatının itirazı üzerine tahliye kararı

Polemik büyüyor! Bakan Koca'ya cevap veren Kılıçdaroğlu, Meclis'e bir de çağrı yaptı

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana gelen olayda, sevgilisi Özgür Duran tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak istemiş, fakat bu sırada çıkan arbede sonucu Duran'ı bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Şeker'in yargılandığı dava bugün devam etti. Davada Şeker'in tutukluluğuna karar verilirken, daha önce 12,5 yıla indirilen cezası da 10 yıl 10 aya düşürüldü.

AVUKATLARI İTİRAZ ETTİ

Mahkemenin kararı sonrası Kadir Şeker'in avukatları tarafından karara yönelik itiraz başvurusu yapıldı. Mahkeme heyeti Şeker'in avukatlarının itiraz kararını değerlendirmeye aldı ve Şeker'in tahliye edilmesine karar verildi.

"HAYATINI KAYBETTİĞİ İÇİN ÜZGÜNÜM"

Kadir Şeker, geçtiğimiz günlerde görülen mahkemede şu ifadeleri kullanmıştı: "Üzüldüğüm için gittim. Arkamdan saldırdı. Boğazımı sıktı. Ciğerlerimin acısını hissettim. Nefesim kesildi. Bıçağın sesinden korkar diye, bıçağımı çıkardım. Maktulün yaralandığını fark etmedim. Sadece sağ elimde acı hissettim. Kadının ağlamasını duymadım. Aleyhime ifadeler vermiş. Bir şey söylemek istemiyorum. Sadece yardım etmek istedim. Hayatını kaybettiğim için üzgünüm"