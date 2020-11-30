Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2) - Son Dakika

Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2)

30.11.2020 11:49
Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLERKonya'nın Karatay ilçesinde araçta 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konya'nın Karatay ilçesinde araçta 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla ilk ifadesinde Murat Hanlı ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Murat benim imam nikanlı eşim. Onunla birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturuyucu kullanmak için aldı" dediği öğrenildi.Murat Hanlı'nın ilk ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, "Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum. Şu an kullandığım araç da arkadaşımın" ifadelerini kullandığı bildirildi.


Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2)
Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2)

Uyuşturucu, Karatay, Konya, Hanlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2) - Son Dakika


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