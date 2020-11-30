Kadir Şeker'in sevgilisinden dayak yerken kurtardığı kadın, eroinle yakalandı (2) - Son Dakika

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Konya'nın Karatay ilçesinde araçta 900 gram eroinle yakalanan Ayşe Dırla ile Murat Hanlı yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Ayşe Dırla ilk ifadesinde Murat Hanlı ile dini nikahla birlikte yaşadıklarını belirterek, "Murat benim imam nikanlı eşim. Onunla birlikte yaşıyoruz. Uyuşturucuyla bir ilgim yok. Ben uyuşturucu kullanmıyorum. Murat uyuşturucu bağımlısı. Uyuşturuyucu kullanmak için aldı" dediği öğrenildi.Murat Hanlı'nın ilk ifadesinde, yaklaşık 60 bin lira değerindeki aracını satıp eroin aldığını belirterek, "Arabamı sattım. Bu uyuşturucuyu kullanmak için satın aldım. Uyuşturucu satmıyorum. Şu an kullandığım araç da arkadaşımın" ifadelerini kullandığı bildirildi.