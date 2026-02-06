Kadirli'de 8 Yaşındaki Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Darbedildiği İddiası Karakola Taşındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Kadirli'de 8 Yaşındaki Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Darbedildiği İddiası Karakola Taşındı

06.02.2026 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki bir çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Kızına darp raporu alan baba Battal Tatlıoğlu, öğretmen A.K.'den şikayetçi oldu.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, ilkokul 2. sınıf öğrencisi 8 yaşındaki bir çocuğun öğretmeni tarafından darbedildiği iddia edildi. Kızına darp raporu alan baba Battal Tatlıoğlu, öğretmen A.K.'den şikayetçi oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Şehit Suat Topçu İlkokulu ikincisi sınıf öğrencisi çocuğunun öğretmeni tarafından darbedildiğini ileri süren baba Battal Tatlıoğlu, Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çocuğunun yüzüne ve omuzuna yumruk atıldığını iddia eden Battal Tatlıoğlu şöyle konuştu :

"Bugün kızımın okulunda, öğretmeni tarafından darbedildiğini duydum. Kızım eve geldiğinde sırtına baktım 'belim ağrıyor baba' dedi, hemen acil servise götürdüm. Oradan doktorlar tarafından darp raporu aldım. Polis karakoluna geldim şikayetçi oldum. Küçücük kıza vurulur mu? Öğretmenin cezasını almasını istiyorum. Çocuğun yüzüne ve omuzuna vurmuş iki defa yumruk atmış. Olay şöyle, müdüre hanım beden eğitimi öğretmenine çocuklardan birkaç tanesini çağır video çekeceğiz demiş, kızım da orada olduğu için o da gitmiş. Tekrar sınıfa döndüğünde öğretmeni 'neden gidiyorsunuz' diyerekten kızımın beline ve yüzüne defalarca vurmuş. Bu şekilde olmuş olay. Ben çocuğumdan zaten 3 üç aydır ayrıyım dışarıda operatör olarak çalışıyordum, duyunca şok oldum canım sıkıldı. Suç duyurusunda bulundum yeter ki bir an önce bu öğretmenin hakkında gerekli işlemler yapılsın."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Güvenlik, Kadirli, Yerel, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kadirli'de 8 Yaşındaki Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Darbedildiği İddiası Karakola Taşındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

11:38
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
Süper Lig devinden transferin son gününde milli yıldız için atak
11:26
3 aday var Fenerbahçe’de transfer için son gün çılgınlığı
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:25
Ne yaptın sen Kante Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Ne yaptın sen Kante! Daha maça bile çıkmadan yaptığına beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 12:12:12. #7.11#
SON DAKİKA: Kadirli'de 8 Yaşındaki Öğrencinin Öğretmeni Tarafından Darbedildiği İddiası Karakola Taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.