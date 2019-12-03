Son Dakika Haberleri: Kadirli'de "Muhtarlar, güvenlik ve halk günü" toplantısı
Son Dakika Güncel Kadirli'de 'Muhtarlar, güvenlik ve halk günü' toplantısı - Son Dakika

Kadirli'de "Muhtarlar, güvenlik ve halk günü" toplantısı

6 saat önce

Kadirli ilçesinde, aralık ayı "Muhtarlar, güvenlik ve halk günü" toplantısı düzenlendi.

Kadirli'de

Kadirli ilçesinde, aralık ayı "Muhtarlar, güvenlik ve halk günü" toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Ahmet Arık başkanlığında, Devlet Bahçeli Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, güvenlik, çevre kirliliği, sağlık ve yollarla ilgili konular görüşüldü.

Şikayetlerin de dinlendiği toplantıda, soruların giderilmesi için yapılması gerekenler kararlaştırıldı.

Arık, burada yaptığı konuşmada, kadınlara yönelik son günlerde meydana gelen şiddet olaylarının herkesi üzdüğünü söyledi.


Kadına şiddetin önlenmesinde eğitimin öneminin büyük olduğunu ifade eden Arık, "Kadınlarımıza hak ettikleri değeri her zaman vereceğimize eminiz. Kadınlara karşı sergilenecek her türlü şiddet olaylarının kadınların en temel hakkı olan insan haklarının ihlali anlamına gelmektedir. Kadına şiddetin önlenmesinde herkesin duyarlı olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tokay, kamu kurum müdürleri, il genel ve belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Devlet Bahçeli, Ahmet Arık, Kadirli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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