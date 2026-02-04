Kadirli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
Kadirli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

04.02.2026 18:26
Osmaniye Kadirli’de minibüs ve otomobil çarpıştı, biri ağır 3 kişi yaralandı. Tedavi altına alındılar.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Hardallık köyünde, plakaları henüz öğrenilemeyen F.E. idaresindeki otomobil ile N.E. yönetimindeki tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü F.E. ile minibüsteki işçilerden V.E. ve F.F. sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen F.E, buradaki müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

