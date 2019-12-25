KAEÜ'de kalite gözetim ve tetkik süreci tamamlandı - Son Dakika
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KAEÜ'de kalite gözetim ve tetkik süreci tamamlandı

6 saat önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), kalite gözetim ve tetkik süreci tamamlandı.

KAEÜ'de kalite gözetim ve tetkik süreci tamamlandı, System.String[]

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ), kalite gözetim ve tetkik süreci tamamlandı.

TSE Kayseri İl Koordinatörlüğü değerlendirme ekibinin üç günlük çalışmalarının ardından KAEÜ Genel Sekreterlik Salonunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gökbel, gözetim yapılan noktalarda iyileştirmelere gidilerek yeni fırsatların oluşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Rektör Yardımcısı ve Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt da kalite ile ilgili çalışmaların birim ve ana bilim dalı düzeyine indirgenerek yayılımın daha sağlıklı yapılacağını vurgulayarak, kurumsal bilgi ve hafıza ile eksiklerin tamamlanacağını dile getirdi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kalite konusunda çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Kurt, "Kalite konusunda biz lokomotif olduk. Tüm birimlerimizde bu sürecin en iyi şekilde uygulanması için çok çalıştık. Yeni hedeflerimiz var ve bu hedeflere ulaşmak için iyileştirmeler yapmaya devam edeceğiz. Üniversitemizi önemli bir paydaş olarak gördüğünüz ve yakından ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

TSE değerlendirme ekibi yetkilileri ise Kalite Koordinatörlüğü ekibi ile uyum içerisinde çalışarak gözetim tetkikini tamamladıklarını, gözetim tetkiki sonunda özellikle Bütünleşik Yönetim Bilgi Sistemi (BYBS) programının kalite çalışmalarındaki önemini vurguladı.

Toplantıya, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, TSE Kayseri İl Koordinatörlüğü değerlendirme ekibi, Kalite Koordinatör Yardımcıları Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Ekrem Öztürk ve Kalite Yönetim Koordinatörlüğü ekibi katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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