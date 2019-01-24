Son Dakika Haberleri: Kaeü'si Öğrenci Butiğine Kızılay Desteği

Kaeü'si Öğrenci Butiğine Kızılay Desteği

40 dakika önce

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 'Öğrenci Butiği'ne Kızılay Kırşehir Şubesi destek sundu.

Kaeü'si Öğrenci Butiğine Kızılay Desteği, System.String[]
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi 'Öğrenci Butiği'ne Kızılay Kırşehir Şubesi destek sundu.

KAEÜ'si Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan ve öğrencilere ücretsiz destek sunan 'Öğrenci Butiği'ne Kızılay Kırşehir Şubesi tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere giysi desteği verildi.

Kızılay Kırşehir Şubesi ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı arasında 2017 yılında imzalanan protokol gereği Kızılay Kırşehir Şubesi, okuyan ihtiyaç sahibi öğrenciler için gerekli yardım malzemelerini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğretim Görevlisi Süleyman Çelik 'e teslim etti.

Öğrenciler, Kızılay tarafından yapılan yardımlardan 2018-2019 eğitim-öğretim yılının 2. döneminden itibaren faydalanabilecekler. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 12:05 Kaynak: İHA

Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir, Kızılay, Güncel
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