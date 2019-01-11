Kafası Bidona Sıkışan Köpeği Yanlışlıkla Girdiği Evin Sahibi Kurtardı

Kafası bidona sıkışan köpeği yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı Adem Gökkaya bu olaydan sonra yanından ayrılmayan köpeği sahiplendiğini belirttiOSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafası bidonun içinde sıkışan sokak köpeğini, yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı.

Kafası bidona sıkışan köpeği yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı

Adem Gökkaya bu olaydan sonra yanından ayrılmayan köpeği sahiplendiğini belirtti



OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kafası bidonun içinde sıkışan sokak köpeğini, yanlışlıkla girdiği evin sahibi kurtardı.

İlçeye bağlı Şehit Mustafa Yağız Mahallesinde ikamet eden Adem Gökkaya, sabah işe gitmek için evden çıkmak üzereyken evin bahçesinde bir köpek inlemesi duydu. Sese doğru yönelen Gökkaya kafasını 5 kiloluk boş yağ bidonunun içinde sıkıştırmış şekilde köpeği görünce önce şaşırdı sonra köpeğe yardım etmek için korkutmadan yanına çağırdı.

Adem Gökkaya'nın uğraşları sonucu köpeğin kafası, bidondan çıkarıldı. Yardım ettiği köpeği sahiplenen Adem Gökkaya "Bu olaydan sonra köpek yanımdan ayrılmıyor. Sabah erken saatleriydi. Evin bahçesinde bu köpeği gördüm. Kafasında bidon vardı şaşırdım. Sonra bidonu kafasından çıkardım. Bidonun içerisinde de sanırım yemek artıkları vardı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Zonguldak Dere Yatağına Uçan Otomobilden Yaralı Çıktı, 6 Saat Sonra Sürünerek Yardım İstedi

Buzlanan Yolda Ölümden Böyle Döndü

Mardin'de Başıboş Dolaşan Köpekler, 7 Yaşındaki Çocuğa Saldırdı!

Evinde Unuttuğu Anahtarları Almak İçin Balkona Tırmanan İşçi, Korkuluk Demirine Saplandı