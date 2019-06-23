Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı
25 dakika önce
Siirt'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:33 Kaynak: AA
'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ulus
Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Ömer Şenyüz'ün kafasına, bir kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği esnada tuğla düştü.
Ağır yaralanan Şenyüz, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman
Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.
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