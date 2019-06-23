Son Dakika Haberleri: Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı
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Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı

25 dakika önce

Siirt'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.

Kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı, System.String[]
Siirt'te kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği sırada kafasına tuğla düşen çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Ulus Mahallesi'ndeki evinin önünde oyun oynayan 11 yaşındaki Ömer Şenyüz'ün kafasına, bir kamyondan inşaat malzemeleri indirildiği esnada tuğla düştü.
Ağır yaralanan Şenyüz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:33 Kaynak: AA
Ulus, Siirt, Güncel
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