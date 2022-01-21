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Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

21.01.2022 18:55

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, kafe işletmecisi Atilla Yıldız'ın müşterileriyle işletmesinde içtiği çay, nefes borusuna kaçtı.

KAYSERİ'de, kafe işletmecisi Atilla Yıldız'ın müşterileriyle işletmesinde içtiği çay, nefes borusuna kaçtı. Yıldız'ı müşterileri kurtarırken, yaşanan olay kafenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Atilla Yıldız'a ait kafede meydana geldi. Müşterileriyle birlikte oturup çay içen Atilla Yıldız'ın nefes borusuna içtiği çay kaçtı. Öksüren ve daha sonra kısa süreliğine nefes alamayan Yıldız bir anda yere yığıldı. Birlikte çay içtiği müşterileri kısa süreli panik yaşadıktan sonra Yıldız'a ilk müdahaleyi gerçekleştirildi. Bir süre sonra kendine gelen Atilla Yıldız işine kaldığı yerden devam etti.

Yaşanan olay yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Yıldız'ın içtiği çayın boğazına kaçtığı, ayağa kalktıktan kısa bir süre sonra da yere yığıldığı görüldü. Yaşanan olayı anlatan Atilla Yıldız, "Müşterilerle oturup, çay içiyorduk. Müşterilerden bir tanesi şaka yaptı. O sırada çayı yudumluyordum. Çay bir an nefes boruma kaçtı. Yarısını çıkardım yarısını çıkaramadım. Bir an gözüm karardı ve düştüm. Eşim ve yanımdakiler şaka yaptığımı zannetti. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Çayı da çok severim. Çay sonumuzu getirecekti. Hamd olsun yaşıyorum. Kurtuldum ama düşmenin etkisiyle belimi ve bileğimi çok kötü bir şekilde ağrıttım? diye konuştu.

Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA
Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA

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Atilla Yıldız, Yenidoğan, Talas, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... KAFE İŞLETMECİSİNİN İÇTİĞİ ÇAY NEFES BORUSUNA KAÇTI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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