Kağıthane'de 8. sınıf öğrencilerine yönelik Mesleki Eğitim Şöleni düzenlendi - Son Dakika

İstanbul Kağıthane'de 8. sınıf öğrencilerine yönelik "Meslek Liseleri Tanıtımı ve Mesleki Eğitim Şöleni" düzenlendi.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gültepe Şehit Cihan Erat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde öğrencilere yönelik gerçekleştirilen şölende ilçedeki 6 meslek lisesi stant kurdu.

Etkinlikte, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ufuk Dilekçi ve beraberindekiler okulun bahçesinde kurulan stantları gezdi.

Şölende, ilçedeki ortaokullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine mesleki ve teknik Anadolu liselerini tanıtmak ve öğrencilerin bu okullarda bulunan alan ve dalları tanımalarını, bu alanlarda yapılan çalışmaları görerek okullar hakkında bilgi sahibi olmalarını ve mesleki ve teknik lise öğrencileriyle kaynaşmalarını sağlamak amaçlandı.

Bahçedeki çadırlarda ilçedeki meslek liseleri ve bu okullardaki meslek alanlarının tanıtımları yapılırken, katılımcılar stantları ziyaret edebiliyor, sergilenen ürünleri inceleyebiliyor.

Katılımcılar, liselerin hazırladığı tanıtım videolarını, Mesleki Eğitim Merkezi Programı ve Sosyal Ekonomik Uyum projesi tanıtımlarını sinevizyondan takip edebiliyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinlikte yaptığı konuşmada ilçede 100'e yakın okul bulunduğunu söyledi.

İlçedeki okullarda yaklaşık 80 bin öğrenci olduğunu dile getiren Öztekin, "Özellikle ortaokul son sınıfa giden öğrencilerimiz için de mesleki ve teknik Anadolu liseleri tanıtım programındayız. Çocuklarımız ortaokul son sınıfta bir tercihte bulunacak. Gerek Anadolu lisesi gerek mesleki ve teknik Anadolu lisesine gerekse farklı okullara tercihte bulunacaklar. O yüzden özellikle memleketimiz için son dönemde hem istihdam odaklı, üretim kaynaklı hem de istihdama yönelik çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Öztekin, çalışmanın öğrenciler için çok değerli bir etkinlik olduğuna işaret ederek, burada hem meslek liselerini tanıyacaklarını hem de gelecekle ilgili planlarını oluşturacaklarını kaydetti.

Kağıthane Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Öztekin, "Ayrıca yakın bir zamanda Genç Girişimci Proje Üretim Merkezi kuracağız ve çocuklarımızın gelecekle ilgili sadece herhangi bir iş yerinde çalışmak odaklı değil, kendi işini kurmak, istihdam oluşturmak isteyen tüm gençlerimizin de yanında olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmemizin de faydalı olduğunu görüyorum." ifadelerini kullandı.

Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ufuk Dilekçi de 8 bine yakın öğrenciye meslek liselerini tanıttıklarını belirtti.

Meslek liselerini tanıtırken Rehberlik Araştırma Merkezi'nin meslekler hakkında öğrencilere bilgi verdiğini ifade eden Dilekçi, "AFAD ve Kızılay gönüllülerimiz bu noktada öğrencilerimize yardımcı oldu. Kızılay ve AFAD'ın amacını belirlediler. Mesleki eğitim noktasında ülkemize katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize." dedi.

Etkinlik, yarın sona erecek.