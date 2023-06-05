Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 TL yaktı - Son Dakika
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Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 TL yaktı

05.06.2023 11:54

İstanbul Kağıthane'de bir kafeteryada doğum günü kutlayan 20 kişilik grup içerisindeki bir şahıs, 100 Türk lirası yaktı. Yaşananlar kameralara yansırken, ihbar üzerine kafeye baskın yapan polis, 3 şahsı gözaltına aldı. İşlemlerin ardından serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.

Kağıthane'de bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun" maddelerinden adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (17)
  • Murat Adıyaman: Buna misilleme olarak yarın hemen dolar yakacam. Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
  • Celal Sağlam: Kafenin sahibi olaydım; Adisyona yaktığı 100 TL için 100 dolar eklerdim Anlayacağı dilden konuşur doğum günün kutlu olsun der gönderirdim Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
  • Uğur Türkiye: Atın sınır dışı atmadan önce de yaktığı parayı yedirin ona kuru kuru Cevap Yaz 19 1 Yayından Kaldır
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Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 TL yaktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 TL yaktı - Son Dakika
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