Doğum günü kutlaması yapan yabancı uyruklu grup 100 TL yaktı

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Kağıthane'de bir kafeteryaya gelen 20 kişilik grup, doğum günü kutlamaya başladı. O esnada yabancı uyruklu şahıslardan biri 100 Türk lirası çıkartarak yakmaya başladı. Yaşanan o anlar ise kameralara yansıdı.

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Olayın ardından ihbar üzerine kafeteryaya polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen polis, yabancı uyruklu Nevaf H., Hüseyin S. ve Muhammet M.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şahıslara ifadelerinin alınması sonrasında "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" ve "Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında kanun" maddelerinden adli işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan şahısların sınır dışı edilmesi için işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.