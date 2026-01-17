Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kağıthane'de Silahlı Saldırı: Burak Tunçel Hayatını Kaybetti

17.01.2026 15:00
Kağıthane'de otomobiline binen Burak Tunçel, 2 saldırgan tarafından açılan ateşle ağır yaralandı.

KAĞITHANE'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından otomatik silahlarla saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Saldırıya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 15 Ocak'ta saat 11.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Burak Tunçel, 34 HUB 246 plakalı aracına bindi. Ardından o sırada çevrede araç içerisinde bekleyen 3 saldırgandan 2'si, otomatik silahlarla Tunçel'e ateş açtı. 37 mermi ateşleyen saldırganlar geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tunçel'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tunçel, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

37 KURŞUN SIKTILAR

Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde 37 mermi kovanı bulundu.

SALDIRGANLARIN KAÇTIĞI ANLAR KAMERADA

Silahlı saldırı anı ve silahlı saldırganların ateş ettikten sonra araca binerek olay yerinden kaçtıkları anlar cep telefonu kemrasına yansıdı. Diğer bir görüntüde ise maskeli oldukları görülen saldırganların park halindeki siyah bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar da kameralara yansıdı.

'KURŞUNU SIKIP KAÇIYORLAR'

Mikail Çakar, "Dükkandaydım silah sesi geldi saat 11.30'da. 25 yaşında bir çocuk işte, adı Burak Tunçel çocuğun adı. Kurşun sıkıp kaçıyorlar çocuklar. 30 tane kurşunu sıktılar çocuğa" dedi.

'PUSU KURUP 25-30 EL SIKMIŞLAR'

Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Taramışlar. Buradaki söylentilere göre beklemişler yani." dedi. Başka bir mahalle sakini ise, "Herhalde cezaevinden yeni çıkmış tahmin ediyorum. Ondan sonra da 2 kişi bekliyormuş, pusu mu kurmuşlar ne yapmışlar. İşte herhalde 25-30 el silah sıkmışlar. Keleşle mi artık neyle sıktılarsa bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Kağıthane, Güvenlik, Saldırı, Cinayet, Güncel, Olay, Suç, Son Dakika

