Kağıtsporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda yerini aldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtsporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda yerini aldı - Son Dakika Spor

Kağıtsporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda yerini aldı

7 saat önce

Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'na girmeye hak kazandı.

Kağıtsporlu güreşçiler Türkiye Şampiyonası'nda yerini aldı, System.String[]

Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler, Türkiye Şampiyonası'na girmeye hak kazandı.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu 7 sporcu Türkiye Şampiyonası için ilk adımını attı. U15 Küçük ve Yıldızlar Serbest Güreş Grup Şampiyonaları finalleri Türkiye'nin üç farklı ilinde düzenlendi. Balıkesir'deki 432 sporcunun katılımıyla düzenlen şampiyonada ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu güreşçiler Kocaeli'yi temsil etti. Mavi beyazlıların da içinde bulunduğu müsabakalar, Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşti. Müsabakalarda Kağıtsporlu M. Hüseyin Yıldırım 57 kiloda, Bilal Can Kaymakoğlu 68 kiloda birinci olmayı başardı. Müsabakalarda ayrıca Zeki Karaaslan 52 kiloda ve Ensar Çakır 57 kiloda üçüncü, Can Altun 38 kiloda, Batuhan Kalaycı 52 kiloda beşinci ve Bedirhan Karakaya 48 kiloda yedinci olarak Kocaeli'yi Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazandı. - KOCAELİ

Balıkesir, Kocaeli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:52 Kaynak: İHA
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