Kağızman-Ağrı Yolu Yeniden Kapandı

Kars'taki Kağızman- Ağrı kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapatıldı.
Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar ulaşımı aksatıyor.
Dün ulaşıma açılan Kağızman-Ağrı kara yolunda yoğun kar ve tipi etkili oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yeniden ulaşıma kapatılan yolda ekipler çalışma başlattı.
