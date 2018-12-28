Kağızman Belediyesinin "Tanıtım Resim" Sergisi

Kağızman
Belediyesi tarafından İlçe Komando
Tabur Komutanlığı'nda fotoğraf sergisi açıldı.
Belediye Başkanı Nevzat Yıldız
, sergide yaptığı konuşmada, sergiyle ilçenin tanıtımını yaptıklarını belirterek, ilçenin fotoğraflarının sergilendiğini söyledi.
Ülkenin farklı yerlerinden vatani görevini yapmak üzere Kağızman'a gelen askerlere de ilçeyi tanıtmak istediklerini ifade eden Yıldız, "Kağızman ilçemizin kültürünü, tarihini, coğrafyasını, uzun elmasını, kayısısını buraya vatanımızın dört bir yanından gelen Mehmetçiğimize tanıtmaktır. Bu serginin açılmasına destek veren komutanlarıma da teşekkür ederim." dedi.
Kağızman'ın kültürü coğrafyası ve meyveleriyle ilgili 50 fotoğrafın yer aldığı sergiye, askerler yoğun ilgi gösterdi.