Kağızman'da defineciler suçüstü yakalandı

Kağızman'da kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı. Yakalan 8 kişi gözaltına alındı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı'nca Kağızman Çeperli Köyü mevkinde izinsiz kazı yapan şüpheli 8 kişi suç aletleri ile birlikte yakayı ele verdi.
Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan 8 kişi gözaltına alınırken, izinsiz kazı yapılan alanda 1x1 metre genişliğinde yarım metre derinliğinde çukur bulunmuş olup; 1 adet levye demiri, 1 adet çekiç, 1 adet keser, 1 adet demir çubuk, 1 adet balyoz, 3 adet murç, 1 adet kazma, 2 adet kürek ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelere el koyan jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı. - KARS