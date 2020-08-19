Kağızman Kaymakamı İshak Çınar'dan LGS İl birincisine ödül - Son Dakika

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Lise Geçiş Sınavında (LGS) Kars il birincisi olan Kağızman Kazımkarabekir Ortaokulu öğrencisi Salih Burak Gündoğan'ı ödüllendirdi.

Çınar, Gündoğan'ı makamında kabul ederek, il birincisinin Kağızman'dan çıkmasının kendilerini gururlandırdığını belirterek, bir süre Gündoğan'ı ile sohbet etti.

Gündoğan'a bazı hediyeler veren Çınar, "Senin başarın, öğrencilerimize ve bölgemize örnek olacak başarıdır. İnşallah bize ilçemizde daha nice başarılar görmek nasip olur." ifadelerini kullandı.