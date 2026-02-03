Kahire'de Benzin İstasyonunda Toprak Kayması

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir benzin istasyonunda meydana gelen toprak kayması sonucu 2 iş yeri, 15 metrelik çukura gömüldü.

Mısır'ın başkenti Kahire'deki bir akaryakıt istasyonunun bulunduğu bölgede toprak kayması meydana geldi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, istasyonda bulunan çiçekçi dükkanı ve pastane 15 metrelik çukura gömüldü. Dükkanlarda bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yapılan ön incelemede, zemin çökmesinin nedeninin yakınlardaki bir inşaat alanında yapılan kazı çalışmaları olduğu tespit edildi. Yetkililerin, bölgenin güvenliğini sağlamak ve benzer olayların tekrarını önlemek için önlem aldığı belirtildi. - KAHİRE