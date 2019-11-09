Kahire'de Mevlit Kandili kutlamasında Türk tasavvuf musikisi icra edildi

Mevlit Kandili münasebetiyle Mısır'ın başkenti Kahire'de Türk sanatçılar tasavvuf musikisi icra etti.

Kahire Yunus Emre Enstitüsü ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'den gelen Kadem Musiki Grubu semazenleri sema gösterisi yaptı.

Programa diplomatik çevrelerin yanı sıra, Mısırda yaşayan Türkler ve Mısırlı sanatsever davetliler katıldı. Yaklaşık 500 kişilik bir topluluğun katıldığı program çerçevesinde, 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Göbeklitepe sergisi açıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur, geleneksel Türk müziğinin yüzyıllara dayanan kökleriyle farklı medeniyet ve kültürleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

Eruygur, UNESCO tarafından insanlık mirası olarak kabul edilen Sema gösterisinin, zihin ve aşkın mükemmelliğe doğru yükselişini temsil eden, müzik ve dansın büyüleyici deneyimini sunan bir yolculuk olduğunu ifade etti.

- Gelin tanış olalım

Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz ise enstitünün Kahire'de 10 yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, başında bulunduğu kurumun faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Boyraz, "Bizler, enstitüye adını veren 13'üncü yüzyılda yaşamış büyük Türk şair ve mutasavvıfı Yunus Emre'nin 'gelin tanış olalım' mesajıyla ve aynı yüzyılda yaşamış Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 'ne olursan ol yine gel' mesajıyla, Türk insanının kadim değerlerini dünyanın geri kalanıyla paylaşıyoruz." dedi.

Programı Mevlit Kandili nedeniyle gerçekleştirdik

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Kahire Koordinatörü Muhammet Akçay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü programı Mevlit Kandili nedeniyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

TİKA'nın dünyanın farklı yerlerinde bugüne kadar 25 binin üzerinde projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Akçay, Mısır'da da sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini aktardı.

Programa Türkiye'den 8 sanatçı katıldı

Kadem Musiki Grubu'ndan 1 solist, 4 enstrüman sanatçısı ve 3 semazenin katıldığı etkinlikte, Türk tasavvuf ve sanat musikisinden örnekler sunuldu.

Grubun, Manial Palace festivali kapsamında, Kahire'deki Manial Sarayı'ndaki kapanış programına da katılacağı belirtildi.