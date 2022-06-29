Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika
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Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler bir araya geldi

29.06.2022 23:13

Kahire Yunus Emre Enstitüsündeki etkinliğe katılanlardan detaylar Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın konuşması Türk halk oyunları gösterileri yapılması Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ile röportaj Türk müziği dinletisi ???????- Etkinliğe katılan...

Kahire Yunus Emre Enstitüsündeki etkinliğe katılanlardan detaylar

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz'ın konuşması

Türk halk oyunları gösterileri yapılması

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen ile röportaj

Türk müziği dinletisi

???????- Etkinliğe katılan öğrencilerden detaylar Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler bir araya geldi

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen:

"Türkiye-Mısır ilişkilerinde çok daha olumlu gelişmeler olacağını da söyleyebilirim. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor"

KAHİRE (AA) – Mısır'ın başkenti Kahire'deki Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) çevrim içi Türkçe öğrenimi gören Mısırlı öğrenciler "Türk Kültürüyle Tanışma" etkinliğinde buluştu.

Kahire YEE'de düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz ve enstitüde çevrim içi eğitim alan yaklaşık 400 Mısırlı kursiyer katıldı.

Programın ardından AA muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Şen, "Burada çok sayıda Mısırlı genç, çoğunluğu kadın, kız öğrenci gördüm. Gerçekten kendileriyle yaptığım görüşmelerde de Türkiye'ye ve Türk kültürüne karşı çok sıcak, samimi, artan bir ilgi gözlemledim." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 gün önce Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği Maslahatgüzarı olarak atandığını hatırlatan Şen, şunları söyledi:

"Yunus Emre Enstitümüz 10 yıldır faaliyetlerini hiç aksatmadan başarıyla sürdürüyor ve son dönemde yıllık 5-6 bin öğrenciye Türkçe kursları veriyor. Hatta son yapılan başvuruların 7 bine ulaştığını öğrendim. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz."

"Türkiye-Mısır ilişkilerinde çok daha olumlu gelişmeler olacağını söyleyebilirim"

Türkiye-Mısır ilişkilerine de değinen Şen, iki ülkenin kökleri ve geçmişi çok derin iki kardeş millet olduğunu kaydetti.

Türk ve Mısır halklarının bu kültürel ve tarihi bağların bilincinde olduğunu söyleyen Şen, "Önümüzdeki dönemde benim göreve başlamamla beraber Türkiye-Mısır ilişkilerinde çok daha olumlu gelişmeler olacağını da söyleyebilirim. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. En başta kültür, sanat, ekonomi ve ticaret olmak üzere ilişkilerimizin birçok alanda gelişerek çok daha iyi noktalara geleceğine inancım tam." diye konuştu.

Kahire YEE Koordinatörü Emin Boyraz da program kapsamında yaptığı açılış konuşmasında Türkiye ile Mısır arasında dostluk ve kültür köprüleri kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Boyraz, Mısırlı kursiyerlere hitaben, "Sizler de Türkçe öğrenerek kurulan bu dostluk köprüsünün en önemli ayağını oluşturuyorsunuz. İleride de her iki ülke ilişkilerinde büyük roller üstleneceğinize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Enstitüde "Türkçe Dünyanın Her Yerinde" sloganıyla gerçekleştirilen program çerçevesinde Kahire YEE tarafından hazırlanan 'Geleneksel Türk Kıyafetleri' sergisini gezen öğrencilere Türk halk oyunları gösterileri ve Türk müziği dinletisi sunuldu.

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Kaynak: AA

Yunus Emre, Türkiye, Kahire, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahire Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe öğrenen Mısırlı öğrenciler bir araya geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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