Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör'den Yedikuyular'a davet - Son Dakika

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, mevsimin ilk kar yağışıyla beyaz bürünen Yedikuyular Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Güngör, dün sabah saatlerinde 2 bin 300 metre rakımlı Yedikuyular bölgesine yağan karın ardından bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Güngör, bölgenin en ulaşılabilir kayak merkezinin Yedikuyular olduğunu söyledi.

Merkezin şehre 10 kilometrelik bir mesafede olduğunu ifade eden Güngör, şunları kaydetti:

"Bu sene kurak bir mevsimden sonra hamdolsun mevsimin ilk yağışını aldık. Yedikuyular Kayak Merkezi'mizde kar, şehir merkezimizde ise yağmur yağıyor. Rabbim rahmetini esirgemedi. Burası bölgenin en ulaşılabilir kayak merkezi. Özellikle civar komşularımıza baktığımızda gerek o şehirlerimizin, komşularımızın coğrafi durumu, iklim şartları ve ulaşım durumları göz önünde bulundurulduğunda en yakın kayak merkezi Yedikuyular. Şehir merkezine de 10 kilometrelik bir mesafede. Tüm vatandaşlarımızı Kahramanmaraş'ı ve Yedikuyular Kayak Merkezi'ni görmeye davet ediyorum."

Yapılan yatırımlarla kayak merkezinin kapasitesinin arttırıldığını da belirten Güngör, bu yıl Yedikuyular Kayak Merkezi'ni ziyaret edeceklerin yeni mekanlarla çok farklı bir tesis göreceklerini sözlerine ekledi.