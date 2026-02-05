Kahramanmaraş Depreminin Yıl Dönümü Anması

Araban ilçe Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Başkanı Hasan Altun, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü vesilesiyle anma mesajı yayımladı.

Altun mesajında, "Geçtiğimiz 6 Şubat 2023 tarihinde Ülkemiz, tarihte eşine az rastlanılacak iki büyük deprem yaşamıştır. 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen ve Merkez üssü Kahramanmaraş olan bu depremler 11 İlimizi etkileyerek, binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına sebep oldu. Milletimiz yaşanılan bu felaketten sonra tek vücut olup, yaralarımızı sarmak için tüm benliğini ortaya koymuştur. Aziz Milletimiz, sergilemiş olduğu feraset ve milli duruş ile ne kadar büyük bir Millet olduğunu bir kez daha gösterdi. Depremin ilk anından itibaren, Cumhurbaşkanımızın riyasetindeki devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olarak, afet bölgesine yardıma koşmuştur. Bu süreçte Bakanlarımız, Valilerimiz, kamu görevlilerimiz, mehmetçiklerimiz, özel sektör çalışanlarımız ve gönüllülerimiz deprem bölgesine intikal ederek, arama-kurtarma, barınma ve iaşe başta olmak üzere, gerekli tüm alanlarda afetzede vatandaşlarımızın yanında oldu. Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanlığı olarak biz de depremin ardından Araban ilçemiz ve bölgemizdeki deprem bölgelerindeki depremzede vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak ve onların yaşam şartlarını iyileştirmek için var gücümüzle çalıştık. Görevimizi icra ederken şunu da bir kez daha müşahede ettik ki; Türkiye Cumhuriyeti, Devleti ve Milletiyle sarsılmaz bir çınardır. Bu duygu ve düşüncelerimle Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun olarak şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz adına asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmet ve hürmetle yad ediyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP