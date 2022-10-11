Dernek Başkanı Sümmani Göztaş, Türkoğlu ve beraberindekilere teşekkür ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş haber | AK Parti'li Türkoğlu'ndan, Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğine ziyaret - Son Dakika

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