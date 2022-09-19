Araştırmalarını bu bölgeye yoğunlaştıran ekipler, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ile yapılan koordineli çalışmayla çocuğu Mersin- Antalya kara yolunun Aydıncık ilçesi yakınlarında yürürken buldu.?

Adana Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun Adana'da bir hastanenin acil servisinde muayene olduğu bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Hisarcık, Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 14 yaşındaki çocuk Mersin'de bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.