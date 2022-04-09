KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı

09.04.2022 22:29

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Yatırım Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Ünal, Elbistan Belediyesi Mükrime Hatun Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, salgın dönemi öncesi her yıl gerçekleştirdikleri eylem planı toplantılarını, 3 yıl aradan sonra ilk defa yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kahramanmaraş'taki yatırımlarda herhangi bir gerileme yaşanmadığını belirten Ünal, " Türkiye'de pandemi döneminde, 2020, 2021 ve 2022'de doğrudan yatırımlarını artıran birkaç ilden bir tanesi Kahramanmaraş. Yani bu üç yıl içerisinde pandemi döneminde birçok ilde yatırımlarla ilgili sıkıntı yaşanırken Kahramanmaraş'ta yatırımlarda herhangi bir gerileme olmadı. Özellikle kuzey ilçelerimizde her gün yeni bir yatırım haberi veriyoruz. Her gün bir yatırım müjdesi gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

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Vali Ömer Faruk Coşkun da 2021 yılında kentteki proje toplam tutarının 11 milyar 764 milyon lira olduğunu belirterek yüzde 76'lık kısmının ise harcamasının gerçekleştirildiğini söyledi. Konuşmaların ardından program basına kapalı olarak soru cevap kısmıyla devam etti.

KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı
KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı

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Kahramanmaraş, Mahir Ünal, Elbistan, Yatırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - Mahir Ünal, yatırım değerlendirme toplantısına katıldı - Son Dakika


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