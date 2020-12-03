Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı

03.12.2020 14:03
Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Kahramanmaraş ve Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş ve Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Kahramanmaraş ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Operasyonda, V.T, C.E ve D.T. yakalandı

Ekipler, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş, Mersin, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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