Kahramanmaraş merkezli PKK operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Ekipler, aranan bir şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonda, V.T, C.E ve D.T. yakalandı

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü adına faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 şüpheliye yönelik Kahramanmaraş ve Mersin'de operasyon düzenlendi.

Kahramanmaraş ve Mersin 'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Son Dakika! Azerbaycan, Karabağ çatışmalarında 2 bin 783 askerini kaybetti

Davutoğlu'nun hükümeti eleştirdiği videoya dikkat çeken yorum: CHP'den iyi muhalefet yapıyor

"50 yaşımda yetim kaldım" diyen VJ Bülent Çarıkçı isyan etti: Herkes ölebilir

Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu

2 bin liraya satın aldığı traktöre gözü gibi bakıyor: Sesini duyan benim geldiğimi anlıyor